La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 17 de noviembre
El futuro del taller de Remolcado está en primera línea de interés en este momento. Avelino Gómez

Transportes niega el cierre del taller de Renfe y compromete más carga de trabajo para Miranda

Peña exige disculpas públicas a los parlamentarios del PP por «sembrar el alarmismo entre los trabajadores y la población mirandesa»

Cristina Ortiz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:53

«Renfe no mantiene ningún plan de desmantelamiento de Renfe Mercancías ni por tanto del cierre del taller de material remolcado de Miranda de Ebro». ... Así respondía la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocía Báguena, a la pregunta formulada en esa comisión del Congreso en la tarde de este lunes por el diputado del PP, Ángel Ibáñez, quien a la hora de formular su pregunta pedía concreción, una respuesta de «sí o no» sobre el futuro de la base de mantenimiento ferroviaria de la ciudad.

