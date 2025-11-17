Transportes niega el cierre del taller de Renfe y compromete más carga de trabajo para Miranda

«Renfe no mantiene ningún plan de desmantelamiento de Renfe Mercancías ni por tanto del cierre del taller de material remolcado de Miranda de Ebro». ... Así respondía la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocía Báguena, a la pregunta formulada en esa comisión del Congreso en la tarde de este lunes por el diputado del PP, Ángel Ibáñez, quien a la hora de formular su pregunta pedía concreción, una respuesta de «sí o no» sobre el futuro de la base de mantenimiento ferroviaria de la ciudad.

Prácticamente la obtenía, pero se resultó «exigua» al popular; aunque suficiente para extraer varias «conclusiones» y todas negativas. «Sí van a cerrar el taller de Miranda, sí están desmantelando Renfe Mercancías y sí están incumpliendo con los compromisos firmados con los trabajadores» . Y es que Ibáñez, se mostraba convencido de que, en este caso, acabarán pesando más las cosas que no se dicen que las que se estaban diciendo en esa comisión, porque lo de la ciudad «no es un hecho aislado», en su opinión; si no la consecuencia de la política de Óscar Puente, al que definió como «el ministro del caos y de la mentira, que está dejando morir Renfe Mercancías».

De hecho, aseguró que si algo tenía claro tras su paso por esa comisión es que se está «engañando a los trabajadores», porque además de seguir ocultando esa fecha de cierre fijada para el 30 de junio del próximo año, «no nos garantizan ni la carga de trabajo, ni los empleos directos ni los indirectos».

Ibáñez aseguró que su formación estaba «indignada» ante la deriva de los talleres, «al igual que lo están nuestros paisanos»; porque «están destruyendo empleo estable, conocimiento técnico y tejido ferroviario». Realidad ante la que pidió a Transportes que «no vendan humo» anunciando un centro digital que ya existía o la mejora en el taller de motor, que no va a compensar la pérdida real de actividad.

«En Burgos y en Castilla y León la gente está harta del desprecio, del abandono y de las mentiras del ministro Puente, así que dígale que no se lo vamos a consentir», advirtió para terminar su intervención.

Interpelación a la secretaria general de Transporte Terrestre que volvió a defender que «la compañía está llevando una profunda transformación industrial en sus instalaciones de Miranda, orientada a garantizar el empleo, modernizar los medios productivos y adaptar la actividad a las nuevas necesidades del futuro parque».

Báguena incidía en que el objetivo del traslado progresivo de la actividad de los talleres a la base de Motor –anunciada en 2022– es «optimizar el uso de las instalaciones, reducir consumos y costes de conservación y modernizar los procesos de mantenimiento».

Se trata, según explicaba, de una «reconfiguración estratégica que refuerza el papel de Miranda como nodo ferroviario», con la que se busca ampliar el número de trenes que se pueden mantener en la base, adaptándose a las necesidades de los nuevos trenes autopropulsados que entrarán en funcionamiento en los últimos años y se mantendrán desde Miranda».

En su análisis de situación, Báguena, destacaba la inversión de más de 3,75 millones de euros de Renfe en los talleres de Miranda en los últimos cuatro años y anunciaba que recibirán otros 5,2 millones, dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030, sobre todo, para la adecuación de la base de Motor.

Por lo tanto, la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, exigía una disculpa pública a los parlamentarios del Partido Popular, «por intentar confundir y sembrar el alarmismo entre los trabajadores y la población mirandesa, en un incomprensible ejercicio de irresponsabilidad».

.