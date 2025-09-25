Transición Ecológica inicia la expropiación de suelo para el colector de Los Corrales en Miranda

El proyecto para crear un nuevo colector en Los Corrales, avanza. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el expediente ... de expropiación de los terrenos que será necesario ocupar para ejecutar esa infraestructura. Según el detalle del anuncio, la obra sólo va a afectar a un propietario particular al que, de manera temporal, mientras se ejecuta la obra se le ocuparán unos 150 metros cuadrados. Casi 3.000 se reclaman para poder pasar las canalizaciones y todos pertenecen al Ayuntamiento o a la Junta; al igual que los 100 metros que se van a ocupar de manera permanente.

Los trabajos contemplados en el proyecto consisten en completar dos tramos de la red de saneamiento para su enganche a la general de Miranda;y, para hacerlo posible, es necesario crear un colector en Los Corrales, que tendrá 602 metros de trazado y un diámetro de 315 milímetros, que será de PVC corrugado. También se crearán 15 pozos de registro.

Además, se construirá otro colector junto al Centro Ocupacional Fuentecaliente, que tendrá 410 metros de trazado y un diámetro de 315 milímetros. Al mismo tiempo se harán 14 pozos de registro y se demolerán las fosas sépticas existentes.

En la actualidad, en Los Corrales hay una red unitaria que ha superado ampliamente su vida útil y cuyo vertido se produce a las cunetas y terrenos anexos por infiltración natural, según se recoge en el proyecto de cara a justificar la intervención.

Algo similar ocurre en el Centro Ocupacional de Fuentecaliente, donde aunque la fosa es relativamente reciente, el vertido se produce por infiltración en los propios terrenos del complejo.

La obra, para la que Acuaes ha redactado el proyecto, cuenta con un presupuesto de 362.980 euros (IVA incluido). Queda pendiente someter a información pública la propuesta de intervención en Bardauri.

En principio, tal y como Acuaes trasladó el pasado verano a la alcaldesa, Aitana Hernando, el objetivo con el que se trabajaba era el de poder adjudicar las obras de ambos colectores en el primer semestre del año; pero, evidentemente, no ha sido así. Acumula ya varios meses de retraso y no hay fecha para su ejecución.

De hecho, la información pública de bienes y derechos afectados, que es en lo que estamos, se preveía hacer a finales de 2024. Y, está la de Los Corrales, falta la de Bardauri que la empresa pública anunció que se publicará en los próximos días, cuando comunicó que la EDAR estaba trabajando a pleno rendimiento,