El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La obra mejorará el saneamiento del barrio. Avelino Gómez

Transición Ecológica inicia la expropiación de suelo para el colector de Los Corrales en Miranda

La gran mayoría de los terrenos necesarios para la nueva infraestructura de depuración son de titularidad pública

Cristina Ortiz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:50

El proyecto para crear un nuevo colector en Los Corrales, avanza. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el expediente ... de expropiación de los terrenos que será necesario ocupar para ejecutar esa infraestructura. Según el detalle del anuncio, la obra sólo va a afectar a un propietario particular al que, de manera temporal, mientras se ejecuta la obra se le ocuparán unos 150 metros cuadrados. Casi 3.000 se reclaman para poder pasar las canalizaciones y todos pertenecen al Ayuntamiento o a la Junta; al igual que los 100 metros que se van a ocupar de manera permanente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  4. 4 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  5. 5

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  6. 6

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  7. 7

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia
  8. 8

    Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis
  9. 9

    Criticas a las txosnas por oponerse a TicketBai y dudas con el Guggenheim
  10. 10 Una joven rusa, sobre un lugar de Bilbao: «Me siento estafada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Transición Ecológica inicia la expropiación de suelo para el colector de Los Corrales en Miranda

Transición Ecológica inicia la expropiación de suelo para el colector de Los Corrales en Miranda