Los trámites para regularizar la cofradía retrasan sin fecha la obra de la ermita de San Antón en Miranda

El templo necesita una rehabilitación de tejado y grietas para no deteriorarse.

Raúl Canales Viernes, 25 de julio 2025, 09:52 Comenta Compartir

Un tercio de los cofrades deben ser labradores o no dejar entrar mujeres son algunas de las normas internas que regían la cofradía de San ... Antón desde hace siglos. Pero era un reglamento asumido por todos y transmitido de generación en generación, que no estaba escrito en ningún sitio de forma oficial. Y es que la entidad carece de estatutos. Lo que no ha sido impedimento para organizar la romería ni mantener la tradición con el paso del tiempo, ahora está generando infinidad de problemas, ya que para cobrar la prometida subvención de Diputación para arreglar la iglesia es necesario estar constituido oficialmente y regular todos papeles.

Los cofrades se han puesto manos a la obra, pero los plazos no son tan rápidos como les gustaría, por lo que la reforma del tejado se está dilatando. La intención era haber empezado con la limpieza y desescombrado antes de verano, una tarea que incluso se ofrecieron a avanzar algunos voluntarios, para que durante el periodo estival la empresa pudiera entrar a fondo con la obra. La hoja de ruta no se ha podido cumplir y ahora mismo la Cofradía no sabe cuando podrán empezar a trabajar las máquinas. La rehabilitación de la ermita ha obligado a San Antón a actualizar su funcionamiento interno y dejar constancia por escrito de algunos cambios importantes que se han producido en los últimos tiempos, especialmente el ingreso de mujeres o la regulación de las listas de espera. También se será más flexible con el requisito de tener tierras de labranza. Lo que no se modificará es el número máximo de cofrades, ya que la iglesia no tiene capacidad para más de 150 personas. Las primeras referencias en el archivo municipal a la cofradía de San Antón datan del siglo XV, aunque es probable que sus orígenes sean anteriores, igual que la popular romería, y el documento más antiguo que obra en manos de la cofradía es el libro mayor de cuentas de 1894. En las estanterías también han aparecido en los últimos años los reglamentos de otras hermandades similares que existieron en la ciudad, como la de los Siete Dolores o el Cristo Crucificado. Pero ni rastro de los estatutos de San Antón. La necesidad de cobrar la subvención ha precipitado los trámites por lo que se ha elaborado el nuevo texto y se está tratando de agilizar al máximo la inscripción como asociación para poder percibir la ayuda provincial. Diputación aportará 125.000 euros para la reforma del tejado, aunque ni siquiera ese gran impulso ha sido suficiente para implicar a otras administraciones. Al no haber logrado convencer ni al Ayuntamiento ni al Arciprestazgo para que pusieran la cantidad que faltaba, cerca de 50.000 euros más, la cofradía se tuvo que reducir el coste del proyecto inicial y asumir parte de la obra. En la última asamblea salieron varios voluntarios que estaban dispuestos a realizar los trabajos menores para ir avanzando y un par de empresas de la ciudad aseguraron que prestarían la maquinaria necesaria para reducir los gasto para que el dinero de la Diputación se pueda destinar íntegramente al tejado y las grietas del templo. Sin embargo, aún no se ha podido mover ficha ya que todos los esfuerzos están enfocados en regularizar la cofradía y pensar así un nuevo calendario de actuaciones, siempre con la vista a que las obras se puedan estrenar antes de la próxima romería, algo que cada vez está más complicado.

Miranda de Ebro