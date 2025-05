Los trámites administrativos en Miranda retrasan la obra de la gasolinera de Beroil en Ircio

Cristina Ortiz Martes, 13 de mayo 2025, 00:05 Comenta Compartir

Para estas fechas, un año después de presentar el proyecto, la empresa Beroil confiaba en llevar meses sirviendo combustible en Ircio; pero no es así. ... De hecho, aún está pendiente de trámites administrativos con el Ayuntamiento. No ha recibido las licencias para poder empezar unas obras para las que su responsable, Rodrigo Huidobro, prefiere ya no dar fechas después de no haber podido abrir para diciembre del año pasado –plazo marcado inicialmente– y tampoco para Semana Santa, la siguiente meta en la que puso el objetivo.

Todo está pendiente de que el Consistorio resuelva una alegación presentada al proyecto –que se sometió a exposición pública a finales de año– considerando que la parcela no es adecuada para el uso que se le quiere dar, si bien era un espacio reservado expresamente para actividades comerciales y tanto una gasolinera como un bar-restaurante entrarían dentro de esa catalogación. De hecho, en el momento de la venta del suelo, el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León, que gestiona la comercialización de las parcelas de Ircio, no puso ninguna objeción a la operación y hay ejemplos de otros parques empresariales que también son titularidad de la administración regional en los que, en terrenos con la misma calificación que el adquirido por Beroil en Miranda, acogen una gasolinera en servicio. «El Ayuntamiento de Miranda nos ha pedido una aclaración, se la hemos dado y estamos esperando una respuesta», apuntó Huidobro; notablemente molesto por la situación creada. «Me han vendido una parcela para hacer una actividad y ahora parece que ya no está muy claro que se pueda desempeñar la actividad, aunque yo estoy seguro de que sí. Así que ahora estamos esperando a que en los próximos días se nos conteste». Empezar a vallar El promotor confía en que la respuesta sea rápida y afirmativa, porque en estos momentos reconoce que le está «corriendo mucha prisa» vallar el terreno y hacer algún trabajo más; para, a continuación empezar las obras de construcción del surtido. En cuanto todos los trámites administrativos estén claros, comenzará. Lo hará lo antes posible para que la gasolinera entre en servicio en una parcela comercial de 7.343 metros cuadrados, en los que montará también un bar y restaurante, además de una aparcamiento. El terreno, por el que pagó 301.557 euros, está situado junto a la primera rotonda de acceso al polígono a través de la Carretera de Fuentecaliente y con salida a dos calles diferentes, para ejecutar un negocio con una inversión global que ronda 1,7 millones. Pero llegados a este punto y, consciente de que será incluso difícil que la estación de servicio abra para verano, Huidobro reconocía, notablemente molesto, que «se me están quitando las ganas. Éste es un contratiempo no esperado, no lo entiendo». De hecho, aseguraba que «ya le he tenido que mandar al constructor dos veces para su casa». Pero mientras, la empresa tampoco ha estado parada. Ha optado por adelantar otros proyectos que tenía previsto ejecutar después del de Ircio, como una gasolinera en la localidad asturiana de Tineo y otra cerca de Aguilar de Campoo. Sólo en la provincia de Burgos la empresa tiene 14 estaciones de servicio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión