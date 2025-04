La 'Tradición' se verá en el cartel de la fiestas de San Juan del Monte de Miranda

María Ángeles Crespo Jueves, 10 de abril 2025, 11:30 Comenta Compartir

La tradición marca que cualquier fiesta que se precie tiene un cartel anunciador, y este año la de San Juan del Monte va a tener ... como reclamo uno que lleva precisamente por nombre 'Tradición'. Así es como su autor, el murciano Rubén Lucas, ha titulado el trabajo en el que ha querido «refelejar que los más pequeños viven la fiesta y la van a mantener. He querido también hacer un homenaje a las cuadrillas y al bombo, que según me he informado es un icono de vuestra fiesta».

Con estos elementos ha convencido al jurado para que quienes han analizado los dieciocho trabajos presentados. «Estamos muy contentos con la gran participación», apuntaba el presidente de la Cofradía Carlos calvo al presentar el cartel ganador». El segundo premio ha sido para la mirandesa Nuria Hernáez , que ha titulado su trabajo como 'San Juan nos une y el Santo nos llama'. Estilos diferentes y en ambos casos reflejo de la fiesta y su esencia, eso es lo que se muestra tanto en el cartel ganador como en el finalista de la fiesta para la que ya se están también ultimando detalles sobre otras cuestiones de las que los sanjuaneros estaban y están muy pendientes. Alubiada y carpa Desveló Carlos calvo que tras no pocas consultas se ha contratado ya con la empresa que va a posibilitar que se celebre la alubiada en la carpa, estructura que se colocará tras barajas varios escenarios y visto que las obras del parking van a buen ritmo se ha decidido «que se colocará en el mismo sitio que el año pasado». La alubiada será para un total de 1.200 personas y el precio por comensal será de 15 euros. La Cofradía anunciará en breve cuando se pondrán a la venta los tickets. La carpa servirá también para que «17 cuadrillas» la utilicen para sus comidas y cenas. Seguramente variarán las cifras, pero a día de hoy han reservado para 1.661 personas para la comida del sábado, y 240 cenas ese día. El domingo comerán en la carpa 2851 sanjuaneros y cenarán 305.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro