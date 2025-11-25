Un total de 216 animales fueron recogidos en las calles de Miranda durante el pasado ejercicio

La actuación del servicio de recogida, con la posterior entrada de un animal en el Centro de bienestar Animal (Cemba), puede venir motivada por la ... localización de un animal sin dueño en la ciudad bien a través del propio servicio, por aviso de Policía Local o de la ciudadanía en general, acudiendo el personal al rescate del mismo. Pues bien, de acuerdo a la memoria anual del año 2024, desde el departamento especializado se destaca que ha sido «un periodo de intensa actividad» con hasta 277 avisos y un total de 216 animales recogidos en las calles de nuestra ciudad.

Ambos guarismos no coinciden porque, como indica la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento mirandés, María Cueva, «en algunos casos se resolvió antes de llegar al lugar de los hechos o no se encontró al animal». Así las cosas, de los 216 animales recogidos por el servicio, 89 fueron devueltos a sus compañeros humanos «in situ» porque las mascotas estaban identificados mediante microchip. «Es decir, solamente un 40%», subraya la edil.

De la cantidad restante, acabaron llegando al Cemba los otros 127 animales domésticos, concretamente 45 perros y 82 gatos; de los cuales fueron devueltos a sus propietarios 24 perros y 11 gatos a la postre. De ellos, el 48% no estaban identificados.

«El 81% del los gatos con dueño no tenían identificación. En el caso de los perros, el porcentaje se quedó en el 33%. Es por ello que hacemos un llamamiento a que la gente identifique a sus animales con el fin de facilitar su regreso a casa. En algunos casos, se producen atropellos de los animales perdidos y, si no están identificados, sus dueños jamás llegarán a saber qué fue de ellos», exclama Cueva.

En esta línea, también aclara que el hecho de que las mascotas estén identificadas impide su paso por el centro municipal en la mayoría de los casos. «De 124 animales identificados, 89, es decir, el 71% fueron devueltos sin tener que pasar por las instalaciones municipales, lo que además conlleva el abono de una tasa para poder recuperarlo», reitera.

Asimismo, desde el departamento de Medio Ambiente también se recuerda que la identificación de perros, gatos y hurones es obligatoria y que, en el caso de los felinos, debe de hacerse antes de los 6 meses de edad.

Por otra parte, en caso de que un animal doméstico de pierda, «las desapariciones deben ser comunicadas a Policía Local en las primeras 72 horas desde la desaparición. Además, los datos personales de contacto deben estar actualizados en el microchip, trámite que se hace en la clínica veterinaria, porque también se han dado casos en que, estando identificado, el número no existe, o ha cambiado de dueño y no se ha tramitado el cambio».

Otro dato relevante de este informe es el elevado número de actuaciones en colonias felinas, que supuso un 24% del total. Hasta 42 gatos fueron devueltos a sus colonias tras aplicarles el CER, la vacunación, desparasitación y tratamientos veterinarios pertinentes; 9 fallecieron y a 1 animal se le aplicó la eutanasia debido a que su enfermedad era incompatible con la vida.

En cuanto a los perros, 24 perros fueron recogidos en la vía pública y, tras ser llevados al centro, sus propietarios los reclamaron. En estos casos, se generaron las tasas correspondientes según la ordenanza económica. Al finalizar el año, 30 perros permanecían en las instalaciones municipales, 5 perros se encontraban en acogida temporal y, lamentablemente, 2 perros fallecieron durante su estancia en el centro.

Abandonos y adopción

Los meses con mayor número de entradas al Cemba fueron julio y noviembre, con 21 y 19 animales, respectivamente. Esto puede estar relacionado con factores estacionales, como el aumento de abandonos durante las vacaciones de verano y el inicio del invierno. 

La memoria también arroja otros datos mucho más halagüeños y es que, durante 2024, fueron adoptados 24 perros y 17 gatos, siendo el índice de abandono de un 15% en perros y de un 22% en gatos. Un total de 5 perros y 3 gatos acabaron en casas de acogida; 30 perros y 3 gatos permanecieron en las instalaciones del Centro Municipal de Bienestar Animal.

«Hacemos un llamamiento a la tenencia responsable. Recordar que los datos de contacto del Cemba están en la web municipal», cierra María Cueva.