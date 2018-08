Torres asegura que la Policía controla a los autores de los robos y aconseja denunciar Se ha alertado sobre casos de robos e intimidación a adolescentes en las calles de Miranda. / A. G. Remarca que los responsables están identificados y los hechos están en manos de la Fiscalía, aparte de que la vigilancia se intensificará SAIOA ECHEAZARRA Miércoles, 8 agosto 2018, 22:36

Ante los casos de robos e intimidaciones que han sufrido varios adolescentes en la ciudad, desde el Ayuntamiento y la Policía se traslada que los responsables de estos hechos están identificados y se aconseja denunciar los casos para que la justicia pueda actuar. Es el mensaje extendido por parte del equipo de gobierno a un grupo de padres con los que se celebró una reunión el martes a la que acudieron los responsables de Policía Local y Policía Nacional. Laura Torres, teniente de alcalde y concejal de Policía Local, aseguró que también como madre comparte esa intranquilidad, pero quiso transmitir un mensaje de calma.

Lo hizo argumentando que «sé cuáles son las acciones que se están llevando a cabo por parte de Policía Local y de Policía Nacional. Los lugares están totalmente delimitados, sabemos dónde actúan, sabemos quiénes actúan, están identificados e incluso han estado detenidos, ha habido 2 denuncias en julio y otra en agosto, el último fin de semana». «Tenemos conocimiento de que es un grupo, lo que pasa es que depende de quién actúe de cabecilla operan de una forma u otra». Este grupo de adolescentes «son viejos conocidos en Miranda, no solo por ellos sino por sus antecedentes familiares».

A los padres y madres se les trasladó que «vamos a seguir trabajando, eso quiere decir que ya veníamos trabajando». Se les recordó la coordinación entre la Policía Local y Nacional «en este aspecto y en otros muchos», además de que «se van a intensificar las actuaciones, que la presencia policial en estos lugares va a ser intensiva, en dos ámbitos, en el uniformado y en el de camuflados, porque es muy operativo y da muy buenos resultados».

La responsable municipal remarcó que «estamos en manos de la Fiscalía de Menores, y de las acciones que decida. El ingreso a un centro, u otra serie de medidas». En la reunión, insistió en que cuando los se tengan constancia de la presencia de estos menores y su intención de actuar, «que llamen al 091, al 092 o al 112, esa llamada es fundamental. Si no se atreven a hacerlo, que manden un mensaje a sus padres, porque es muy importante la inmediatez en la actuación. Y en el momento que se sientan objeto de robo o de intimidación, que pongan denuncia».

«No podemos actuar, ni Policía Local ni Policía Nacional, sin denuncia. Para que el procedimiento llegue hasta el final y Fiscalía de Menores tome cartas en el asunto y decida un ingreso u otras medidas que ya no son policiales sino judiciales, necesitamos denuncia. Muchas veces no se denuncia, entonces no acabamos con el procedimiento y el trabajo que hace la Policía se ve frustrado por el camino». En este sentido apuntó que la Inspectora Jefe de Policía Nacional en Miranda, que lleva muchos años trabajando con menores, dijo que «el menor que ha sido intimidado y que se le ve que tiene acciones valientes (en alusión no al enfrentamiento sino a la denuncia), no vuelve a ser intimidado. Siempre son objeto de intimidación cuando haces algo y no pasa nada».

Laura Torres agregó que su compromiso es que «en el momento que podamos dar alguna noticia más, que no será a mucho tardar, la daremos para que los padres y madres estén tranquilos». Mas insistió en que «tampoco hay que crear una alarma y transmitir a los hijos una inseguridad que tampoco existe., aunque es normal la reacción de los padres y madres».