El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El establecimiento, tras un tiempo cerrado, reabrió sus puertas en mayo de 2024. Avelino Gómez

La titular del bar del polideportivo de Miranda restringe el contrato antes de tiempo

Ha pedido por escrito al Ayuntamiento poner fin a un acuerdo con vigor hasta mayo del próximo año por los problemas sin solucionar en el local

Cristina Ortiz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

Abrió el establecimiento ilusionada y motivada con la posibilidad de hacerlo rentable y poderlo gestionar a largo plazo, pero año y medio después, desilusionada y ... cansada de reclamaciones no atendidas, Ainhoa Cebrián renuncia a seguir abriendo el bar del polideportivo de Anduva. Aunque el contrato que firmó con el Ayuntamiento extiende su vigencia hasta mayo del próximo año (al cumplirse los dos), la pasada semana presentó en el registro de la Junta un escrito solicitando la rescisión por adelantado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  2. 2

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  3. 3

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  4. 4

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  5. 5 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  6. 6

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  7. 7

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  8. 8

    El asesino de Buesa y su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  9. 9

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  10. 10 El embajador de la cocina nepalí en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La titular del bar del polideportivo de Miranda restringe el contrato antes de tiempo

La titular del bar del polideportivo de Miranda restringe el contrato antes de tiempo