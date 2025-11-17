La titular del bar del polideportivo de Miranda restringe el contrato antes de tiempo

Abrió el establecimiento ilusionada y motivada con la posibilidad de hacerlo rentable y poderlo gestionar a largo plazo, pero año y medio después, desilusionada y ... cansada de reclamaciones no atendidas, Ainhoa Cebrián renuncia a seguir abriendo el bar del polideportivo de Anduva. Aunque el contrato que firmó con el Ayuntamiento extiende su vigencia hasta mayo del próximo año (al cumplirse los dos), la pasada semana presentó en el registro de la Junta un escrito solicitando la rescisión por adelantado.

El principal motivo que argumenta para pedir que se ponga fin cuanto antes al acuerdo es «el incumplimiento del mismo por parte del Consistorio por las múltiples averías que hemos sufrido y que no nos solucionan», denunció. No entiende que ante cualquier incidente que surja en unas instalaciones en las que dan un servicio diario, la administración local le pida que «presentemos un escrito, al que luego tardan meses en contestar».

Los primeros problemas aparecieron ya antes de firmar el contrato, porque «en el inventario figuraban cosas que no estaban en el local; se eliminaron de la lista y las tuve que comprar, como varias neveras. Los microondas estaban rotos, los tuve que poner nuevos para arrancar y ahora los tengo que dejar».

Pero lo que le ha acabado de desesperar y le ha llevado, principalmente, a tirar la toalla son los fallos eléctricos que no parecen tener solución y han ocasionado importantes daños en equipos y comida. «Los automáticos saltan, ya se lo he comunicado por escrito, pero no han hecho nada».

De hecho, un fin de semana que tuvo una incidencia tuvo que asumir el gasto de llamar a un electricista de guardia. «Yo no puedo estar sin luz, con el bar abierto. Además, tenemos congeladores y neveras que se pueden estropear; más un fin de semana».

Ahora una vez tomada la decisión y comunicada al Ayuntamiento, Cebrián confía en poderlo dejar «cuanto antes» para no seguir perdiendo dinero y centrarse en la gestión del nuevo local que acaba de coger, el Duque de Frías. De momento, está a la espera de la respuesta de la administración local al escrito de rescisión que presentó la pasada semana. Si bien, también tiene claro que «si tardan meses en responder, no voy a aguantar», porque entiende que ella está cumpliendo. «Estoy avisando para que lo sepan». Algo que, recuerda, no hicieron quienes la precedieron.

Inicialmente, al asumir la reapertura del restaurante de la calle Vitoria, se había planteado continuar hasta mayo y cuando llegara el momento de renovar el contrato no hacerlo y dejarlo para que volviera a salir a licitación. Pero las averías eléctricas sin solventar y la negativa municipal a asumir las pérdidas generadas por el apagón en verano pasado, que estima en unos 13.000 euros, la han llevado a decidir poner fin por adelantado a su gestión en el polideportivo.

«Si yo estoy abonando un alquiler, por qué tengo que ser yo la que arregle el problema con la electricidad. Según el Ayuntamiento tengo que pagar todas las averías», cuestionaba Cebrián; al tiempo que aseguraba que se va con «rabia».

Y es que no entiende porque «pagando el alquiler, abriendo en los horarios que me han marcado, cobrando los precios que pusieron... se están portando así. No lo entiendo. No ha habido manera de solucionar ninguno de los problemas de las instalaciones, incluido que de cuatro fogones funcionan dos desde el principio y de dos freidoras, una». Situación que le complicó mucho el día a día sobre todo durante el periodo estival, época más fuerte del negocio.

«Hemos estado todo el verano trabajando a trancas y barrancas. No dan soluciones», lamentaba la gestora, que reconocía que su idea inicial era haber mantenido los dos negocios de hostelería al mismo tiempo.