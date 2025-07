Tímido arranque de las ventas de lotería de Navidad en las administraciones de Miranda

Quedan todavía muchos días para que llegue el tradicional y más conocido de todos los sorteos de lotería, ese que el 22 de diciembre tiene ... en vilo a todo el mundo. Cierto, pero también es verdad que pese a ello en todas las administraciones del país, y por lo tanto también en las de Miranda, ya es posible comprar décimos para el sorteo de Navidad.

Desde las primeras jornadas del mes de julio la adquisición de esos ilusionantes boletos es una opción, pero en Miranda tal y como se puede constatar en las tres administraciones «el arranque en las ventas está siendo muy flojo».

En las tres administraciones, las regentadas por Carlos Roa, Yolanda Herrero y Loli Plaza, son conscientes de que «al no ser Miranda una ciudad turística, las ventas durante el verano no son especialmente importante». Lo comentan los tres de manera prácticamente idéntica. Igual que todos coinciden también al apuntar que pese a esa circunstancia no pensaban que «el arranque se presentara tan flojo como está siendo».

A tantos meses vista del sorteo conocido por todos en estos momentos los que se acercan hasta las administraciones, que los hay, «son los que tienen la idea de hacerse con un número concreto, los que tienen claro cuál es el que quieren jugar y se acercan para ver si lo tenemos o lo pueden conseguir por máquina».

Hablando de los números que seguro son los más demandados en los tres establecimientos mirandeses saben que «tal y como es habitual habrá mucha gente que se decantará por el número que coincide con el año, así que seguro que se pedirán décimos que acaben en 25».

Del mismo modo que esa es una tradición que está consolidada entre quienes juegan a la lotería de navidad, los loteros mirandeses tienen claro que en la ciudad «otra terminación que quieren muchos mirandeses es el 13. Pese a ser un número que para otras cosas no parece convencer, en la lotería de Navidad es siempre uno de los más solicitados».

Las ventas destinadas al público en general, a los compradores individuales cabría decir que todavía no han arrancado. En este momento en lo que están en las administraciones es «en preparar toda la lotería de empresas, bares y asociaciones».

A las tres de Miranda este año desde Loterías se les ha consignado la misma cantidad de la que dispusieron el pasado año así que las previsiones de ventas «son similares a las que tuvimos el año pasado». Confiaban todos en que el tirón del Mirandés en la última temporada hiciera que las aficiones visitantes «es algo que suele ser habitual a partir de septiembre o así», decidieran cogen lotería aquí, pero como los rojillos van a disputar un buen número de partidos en Vitoria «eso hará que esas ventas que siempre ayudaban un poco se pierdan». Así las cosas en estos momentos las pocas ventas que se están haciendo a mirandeses o visitantes se están haciendo «de décimo en décimo».

Ganas de dar un premio

El año arrancó con un pellizco en el sorteo del Niño con el segundo premio, que dio Yolanda Herrero, que sumó otro con el extraordinario de Cruz Roja. También comenzó bien Carlos Roa con el premio del extraordinario Niños de San Ildefonso. Los dos, al igual que Loli Plaza, confían en que el círculo pueda cerrarse «dando algún premio en Navidad. La verdad es que todos tenemos mucha ganas de que Miranda suene con la lotería».

La intención es que ese premio llegue con alguno de los números que se consigne a las administraciones de la ciudad, pero para que haya más posibilidades de entrar en la lista de los afortunados algunos como Yolanda Herrero disponen de números que trae de otros lugares. Ahora mismo tiene lotería de Barcelona, Madrid, Badajoz, Cádiz, Murcia o Zaragoza. Y a lo largo del mes de agosto recibirá números «de más sitios. Conocemos a loteros de otros lugares y se hace este intercambio para que la gente pueda tener opciones de conseguir lotería de más sitios».

Queda tiempo, sí, pero las administraciones de lotería de Miranda ya permiten tentar la suerte con la vista puesta en el sorteo de Navidad.