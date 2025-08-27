The Seekers, Body Soul Trio y The Machines actuarán en Miranda con el programa Dinamiz-ARTj El parque Antonio Machado servirá de escenario para los recitales programados el 12, 15 y 21 de septiembre

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:27

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), ambos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), pondrán en marcha la tercera edición del programa Dinamiz-ARTj desde el 1 de septiembre, con un total de 399 actuaciones en 61 municipios de transición justa en Castilla y León.

En la primera edición participaron 199 artistas en 136 ayuntamientos, mientras que la segunda edición contó con 165 municipios adheridos. Ahora, en la tercera edición, son 174 ayuntamientos, el 88% del total de los municipios de transición justa de todo el país, donde 309 artistas de música, teatro y danza han planteado 388 propuestas artísticas que desarrollarán en las 1.095 actuaciones que están previstas a fecha de hoy, pendientes de la formalización de nuevos contratos.

Esta iniciativa, que busca dinamizar la actividad cultural en estos territorios, incrementa el alcance de ediciones anteriores, lo que «pone de manifiesto la buena acogida de Dinamiz-ARTj, que se está consolidando como una de las principales ofertas en una parte del territorio nacional que requiere de proyectos de dinamización cultural», según ha explicado la directora general de CIUDEN, Yasodhara López.

En el caso de Miranda, el día 12 de septiembre actuará 'The Seekers' en el Parque Antonio Machado a partir de las 21.00 horas, en plenas fiestas patronales. Asimismo, también lo harán, el lunes 15 a las 14.00, Body&Soul trío y el domingo 21, The Machines, a partir de las 21.00, ambos también en el Antonio Machado.

El resto de ayuntamientos participantes en la provincia son Ameyugo, Berberana, Bozoó, Busto de Bureba, Cascajares de Bureba, Cillaperlata, Cubo de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta-Urria, Miraveche, Navas de Bureba, Pancorbo, Partido de la Sierra en Tobalina, Quintanaélez, Santa Gadea del Cid, Santa María Rivarredonda, Villanueva de Teba, Oña, Trespaderne, Valle de Tobalina y Medina de Pomar.

Temas

Miranda de Ebro