El termómetro volverá a subir a partir de hoy en Miranda y el lunes llegará a 36 grados

El calor ha dado una pequeña tregua esta semana después de la intensa ola sufrida en la primera quincena de agosto. Algunas noches, incluso ha ... refrescado tanto que ha sido necesario sacar del armario otra vez una chaqueta. Pero a partir de hoy, el termómetro volverá a subir, aunque sin llegar a temperaturas tan extremas como las vividas recientemente. Hoy marcará 31º en las hora de más sol, pero al anochecer bajará hasta los 13º, mientras que el domingo y el lunes está previsto que se superen los 36º. El primer día de la semana será el más caluroso, porque a partir del martes otra vez bajarán las temperaturas de forma progresiva hasta llegar a los 27º que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) vaticina que hará el viernes, con muchas posibilidades de acabar la semana con precipitaciones.

A pesar del incremento, la temperatura se quedará lejos de los más de 42 grados que se alcanzaron el domingo 17 de agosto y que supuso la segunda cifra más alta de toda la comunidad autónoma, solo superada por la localidad abulense de Candeleda.

En los últimos días, la entrada de una masa de aire atlántica, más fresca y húmeda, que ha desplazado a la masa sahariana responsable de ese intenso episodio, ha permitido aliviar un poco la situación. Los últimos días se ha experimentado un descenso acusado de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa. Aún así, el riesgo de incendios se mantiene en nivel extremo ya que las llamas se reavivan en muchos puntos de la región y las rachas de viento no facilitan las labores de extinción.

En este sentido, el partido animalista PACMA ha expresado su indignación ante la decisión de la Junta de no prohibir la caza de media veda mientras se limitan actividades cotidianas como el uso de barbacoas o el tránsito por el monte.

PACMA tilda de «irresponsable» que en medio de una ola de fuegos que arrasa la comunidad, se permita que cazadores accedan a cotos privados en zonas donde a la ciudadanía en general se le prohibe transitar y recuerda que ahora la «prioridad es defender vidas humanas, animales y ecosistemas, no garantizar una actividad recreativa».