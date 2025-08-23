El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La pasada semana la ciudad fue la segunda más calurosa de la región. A. G.

El termómetro volverá a subir a partir de hoy en Miranda y el lunes llegará a 36 grados

pese a los incrementos quedará lejos de los 42 marcados el pasado día 17

Raúl Canales

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

El calor ha dado una pequeña tregua esta semana después de la intensa ola sufrida en la primera quincena de agosto. Algunas noches, incluso ha ... refrescado tanto que ha sido necesario sacar del armario otra vez una chaqueta. Pero a partir de hoy, el termómetro volverá a subir, aunque sin llegar a temperaturas tan extremas como las vividas recientemente. Hoy marcará 31º en las hora de más sol, pero al anochecer bajará hasta los 13º, mientras que el domingo y el lunes está previsto que se superen los 36º. El primer día de la semana será el más caluroso, porque a partir del martes otra vez bajarán las temperaturas de forma progresiva hasta llegar a los 27º que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) vaticina que hará el viernes, con muchas posibilidades de acabar la semana con precipitaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El termómetro volverá a subir a partir de hoy en Miranda y el lunes llegará a 36 grados

El termómetro volverá a subir a partir de hoy en Miranda y el lunes llegará a 36 grados