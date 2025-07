Término de Miranda espera autorización para arrancar 12.000 cepas de San Miguel

Término de Miranda está a la espera de recibir el visto bueno de la Consejería de Agricultura para arrancar las alrededor de 12.000 cepas ... que la bodega plantó hace 14 años en cuatro hectáreas de suelo alquiladas a la Diputación de Burgos junto a San Miguel del Monte. Unos terrenos que se venían empleando para el cultivo de cereal y que no han dado el rendimiento vinícola esperado: las enfermedades y la baja producción, unidas al pago de un alquiler, llevaron años atrás a la empresa a optar por no recoger la uva.

«Es una zona que nos da muchos problemas y tenemos fincas mejores», explicó Javier López, uno de los responsables de Término de Miranda; que ya tenía tomada la decisión el año pasado, antes de vendimiar; pero no fue hasta la pasada semana cuando presentó en la Junta la autorización de cara a conservar esos derechos de plantación para otras parcelas y eliminar las 12.000 cepas que hincaron en suelo de San Miguel. Trabajo que deberán realizar en el plazo de seis meses una vez reciban la autorización, pero cumplirlo no va a ser un problema ya que es un trabajo mecanizado.

Lo que no tienen claro es cuándo compensarán esa superficie y volverán a plantar. Fincas disponibles tienen varias en Ayuelas y, aunque no han analizado el terreno para ver cuáles serían las más adecuadas, no es algo que les preocupe a corto plazo; ya que, de momento, con las 12 hectáreas que vienen trabajando en los últimos años tanto en esa pedanía como en Suzana, Santa Gadea y Orón, tienen suficiente. «El mercado lo cubrimos con lo que tenemos», reconoció López.

Más si se prevé una buena cosecha. Las cepas están cargadas de racimos y en buenas condiciones, ya que han conseguido esquivar el pedrisco. Y esperan hacerlo hasta que llegue el momento de la vendimia, un trabajo que este año calculan que se va a adelantar unas tres semanas. Normalmente, es por la festividad del Pilar cuando recogen la uva y ahora mismo la están planificando ya para finales de septiembre, cuando esperan meter en bodega racimos para 20.000 litros de viura y 10.000 de verdejo.

Cantidades similares a las que vienen registrando en los últimos años, en los que no ha habido aumento en la superficie trabajada. De hecho, tienen claro que, hoy por hoy, el objetivo es mantenerse. Crecer es más que difícil para una bodega pequeña que tendría que competir con grandes empresas. «Recuperar una zona, crear una marca, hacer una bodega... Si lo piensas bien, es algo muy costoso. Hemos salido de la nada», valoró el responsable de Término de Miranda.

Así que toca seguir trabajando para vender la añada actual, de la que aún les quedan 12.000 litros entre Ch y Aquende. Cantidad con la que calcula que llegarán a final de año sin problema para abastecer tanto a los restaurantes como a los comercios que ofrecen sus vinos. Algo más, les sigue costando estar en los bares, como una opción para el chiquiteo o el aperitivo de mediodía.

Diversificar

Momentos del día para los que también cuentan con su vermut rojo casero, del que venden una 4.000 o 5.000 botellas al año; y el zurracapote, mezcla de la que dan salida cada ejercicio a unas 10.000 o 12.000. Es, sin duda, la bebida que más ha crecido en demanda (el año pasado rondaban las 7.000). En parte, porque se comercializa en todo el país como un vino dulce y no tiene el componente cultural de que es un producto para una época del año.

«Se vende muy bien. Es el producto que más ha crecido en la bodega. También lo ha hecho el vermut y se mantiene el chacolí, que sí sale muy bien en tiendas y restaurantes. Aquí, prácticamente, nos tienen en todos», concluyó a modo de resumen.