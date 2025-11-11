Teatro, cine y manifestación para exigir el fin de la violencia machista en Miranda La ciudad conmemora el 25 N con un variado programa de actividades que culminará con la movilización en la calle

Raúl Canales Miranda de Ebro Martes, 11 de noviembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

La cultura volverá a ser protagonista como herramienta para generar conciencia en los actos previstos para el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. «La violencia de género es la representación más extrema de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Una violencia estructural, y a día de hoy, no existe ninguna sociedad en el mundo libre de violencia de género», apunta la concejala, Soraya Solórzano.

La primera de las propuestas de la programación tendrá lugar este viernes 14 de noviembre, a las 20 horas, con la representación en la Casa de Cultura de la obra de teatro 'Mi vida gira alrededor de 500 metros', «un montaje que se desarrolla entre el público, al que se le coloca una venda en los ojos para que pueda experimentar la trama en primera persona, centrada en los 500 metros que representa una orden de alejamiento». El aforo dada la singularidad de la puesta en escena, está limitado a 80 personas, por lo que será necesario inscribirse en la Casa de Igualdad de forma previa.

El 17 de noviembre, a las 19:30 horas en la Casa de Cultura, se proyectará la película 'Las cartas perdidas', que abordará la cárcel y el exilio de las mujeres republicanas durante el franquismo, mientras que el día 24 se proyectará en el Novedades 'Akelarre'.

El sábado 22 de noviembre tendrá lugar la entrega de premios del concurso de dibujos, lemas y cortos con el móvil, en el que se premiarán los trabajos presentados por los centros educativos, además de reconocer la labor de Protección Civil en los puntos violetas. Los más jóvenes seguirán siendo protagonistas en la jornada del domingo 23 de noviembre, de la mano de Tinte Rosa, con la finalización del mural iniciado en el año 2023 en el entorno del parque infantil de la Barriada 1º de mayo.

El 25 de noviembre habrá una manifestación que partirá desde la Junta hasta el Ayuntamiento a partir de las 20.00 horas.

Temas

Miranda de Ebro