Los taxistas rechazan pagar las multas que reciben por no atender avisos nocturnos en Miranda

Una 'carrera' nocturna les puede reportar diez euros y 400 de multa el no atender una llamada de la Policía Local estando de guardia. Ése ... es el importe que, aseguran, figura en las sanciones que han empezado a recibir algunos conductores de esos vehículos de servicio público que tienen su base en la ciudad.

Y, en algún caso, sin que el profesional penalizado fuera el que estuviera disponible en esa jornada, como ha tratado de demostrar infructuosamente uno de los afectados mostrando el listado de rotaciones e, incluso, solicitando a su compañía telefónica un registro de las llamadas entrantes en las fechas por las que se le sanciona. Con un único taxista han constatado hasta «dos errores, pero las denuncias están puestas». Así que sólo queda pagar y hacerlo en el plazo habilitado como pronto pago, para que el importe se reduzca al 50%, o ir al juzgado y denunciar.

Mientras, pese a que desde Seguridad Ciudadana, se habían comprometido con el sector en la última reunión que mantuvieron meses atrás, a coordinar todos los avisos nocturnos a través de Policía Local, que se encargaría de contactar directamente con el conductor de guardia, aseguran los taxistas que aún siguen esperando que se les faciliten los tres números desde los que les dijeron que podrían ser avisados, para que los registraran y los tuvieran en cuenta a la hora de responder llamadas nocturnas.

«Se nos dijo que se nos iban a dar esos teléfonos y no se ha hecho;y tampoco todos los avisos llegan siempre a través de Policía Local», recalcó uno de los conductores.

Compensación económica

Pero el problema de fondo sigue siendo que el Ayuntamiento rechaza compensar económicamente las guardias, mientras que el sector entiende que si quieren que se preste servicio por la noche, cuando prácticamente no hay trabajo y no están dispuesto a recoger a gente que haya salido de fiesta, se deben compensar los ingresos que esa persona no tendría al día siguiente, ya que debería descansar y no estaría disponible para los servicios que pudieran surgir, además de tener que derivar a otro compañero sus viajes concertados previamente.

«Cada vez que abres el periódico ves que el Ayuntamiento da subvenciones para un montón de asociaciones y colectivos, incluido el autobús urbano, porque es deficitario, y me parece muy bien; pero, por lo que sea, con nosotros no interesa hacer lo mismo por estar de guardia, aunque nuestros trayectos tampoco son rentables por la noche. No estamos pidiendo nada del otro mundo, sólo una partida para compensar las guardias. Con eso, se acabaría el problema. Pero en vez de buscar una solución, denuncian», lamentaron.

Además, incidían en que ninguno de los 21 trabajadores del sector en la ciudad tiene un contrato con el Ayuntamiento, que las licencias las compran a quienes las van dejando. «A nosotros el Consistorio no nos da nada, como para tener obligaciones municipales».