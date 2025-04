Los taxistas de Miranda reclamarán al Consistorio en el juzgado el pago de las guardias nocturnas

Las guardias del servicio nocturno de taxis son obligatorias, pero no gratuitas. Al menos así lo defienden los trabajadores del sector en la ciudad frente ... al Ayuntamiento, que sigue manteniendo que ésa no es una actividad por la que deba pagar la administración local. Las posturas están enrocadas en ese aspecto, tal y como se volvió a constatar en la última reunión que semanas atrás mantuvieron ambas partes para abordar, entre otros aspectos, las quejas de ciudadanos por las dificultades para conseguir un taxi de madrugada.

Pero los conductores tienen claro que no se van a dar por vencidos en su demanda de recibir una contraprestación económica por las jornadas de guardia; así que intentarán que los tribunales les den la razón. El colectivo ya ha buscado un abogado para reclamar en el juzgado al Ayuntamiento el pago de esas horas nocturnas.

«Nosotros, en ningún momento, nos negamos a hacer guardias siempre y cuando sean pagadas y para atender urgencias para hospital y ambulatorio, no queremos ir a recoger a gente que sale de fiesta, porque lo único que nos causan son problemas», explicó uno de los trabajadores del sector en la ciudad.

Quieren que se tenga en cuenta que hacer esos viajes por la noche implica renunciar a trabajar por la mañana para descansar, incluso tener que derivar a otros compañeros algunos servicios previamente contratados con clientes y las llamadas que puedan entrar. «Lo único que pedimos es que se nos remuneren las guardias con una cantidad que compense lo que podamos dejar de hacer al día siguiente porque tenemos que dormir. No vamos a perder por la noche y por el día». En su momento, llegaron a plantear una compensación de 150 euros, aunque en la última reunión, conscientes ambas partes de que ése era un punto en el que las posturas eran diametralmente opuestas, no se puso cifra alguna sobre la mesa.

Pero tienen claro que saldrá, porque van a seguir reclamando el pago. No entienden por qué si hay una compensación económica para el autobús urbano por ser un servicio público deficitario, no la hay para sus guardias, que también lo son. «Para exigirnos dependemos del Ayuntamiento; pero para darnos, no. A todo el mundo que hace guardias se le pagan, ¿por qué a nosotros no?», cuestionaba uno de los representantes del sector.

Evidentemente, los taxistas son autónomos, no trabajadores de ninguna empresa. Su única relación con el Consistorio es que cuentan con una licencia municipal para prestar el servicio público de transporte de viajeros; pero es una autorización, que, en la mayoría de los casos, han comprado y pagado a un particular que la tenía, no a la administración, que «a nosotros no nos da nada».

Además, consideran que la ordenanza municipal a la que se agarra el Consistorio para exigir el cumplimiento del servicio de guardias está obsoleta. Además de tener 12 años ya, no se abordó con los actuales trabajadores del sector en la ciudad y creen que no está bien redactada. «Para nosotros es una norma que ya no tiene validez;y, además, las cosas están para cambiarlas», por lo que buscan sentarse a redactar un nuevo acuerdo.

Uno en el que, por ejemplo, se elimine la obligación de acudir una vez al año a dependencias de Policía, pagando además una tasa, a enseñar que tienen la documentación en regla (cuando eso ahora lo pueden ver por Internet) y a que comprueben que tienen limpio el vehículo, cuando el coche es de su propiedad y «los primeros interesados en tenerlo bien, por los clientes, somos nosotros».

Filtrar las llamadas

En lo que sí están de acuerdo con el Consistorio, tal y como se decidió en el último encuentro mantenido con el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, es en que todos los avisos nocturnos, entre las 22.00 y las 8.00 horas, se gestionen a través de Policía Local y que los agentes de servicio, en vez de facilitar el número del taxista de guardia a quien llame, sean los que filtren las llamadas que realmente requieran la carrera por una urgencia y contacten directamente con el conductor. De ese modo, si luego acuden y no hay nadie o no se trata de una necesidad sanitaria, haya a quien reclamar porque se disponga de datos de contacto.

Por otro lado, Seguridad Ciudadana también se ha comprometido a repintar las plazas de la parada de taxis junto a la estación, a trasladar el teléfono de la calle Vitoria a ese lugar (se lo solicitaron ya hace un año) y a estudiar la viabilidad de colocar en la zona una marquesina que les proteja del sol en verano. «Los coches se ponen a mil grados y no podemos tenerlos arrancados todo el día», apuntaron. Además, los taxistas reclaman un mayor control de la parada, porque «parece el estacionamiento de todo el mundo y es un vado que pagamos nosotros. De hecho, nos cobran por 21 plazas y no existen tantas».