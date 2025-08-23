Los talleres municipales de Miranda mantienen oferta y precio

Misma oferta y mismos precios. Los talleres municipales tienen ya un público fiel por lo que el Ayuntamiento ha decidido mantener las tarifas de los ... últimos años y tampoco incluir novedades en las disciplinas que se imparten. Fotografía, cerámica, diseño y moda, yoga, encuadernación y pintura son las materias que se impartirán a partir del 1 de octubre.

La inscripción ya está abierta, y en caso de superarse el número máximo, la lista de admitidos se publicará a finales de septiembre en el Servicio de Atención Ciudadana de la Casa de Cultura y en la web municipal. Los que se queden fuera, pasarán a una lista de reservas por si hubiera renuncias por parte de los admitidos, que tendrán una fecha tope para comunicar su decisión de renunciar a la plaza sin que se les cobre el primer recibo. El pago de las cuotas se realizará trimestralmente, y no cumplir con dicha obligación será motivo de baja del alumno.

Todos los talleres, excepto el de fotografía básica digital, tienen matrícula de inscripción, la cual contribuye a cubrir los gastos de gestión. El coste de la misma es igual al de una cuota trimestral, siendo abonada junto al recibo de octubre.

El coste de los talleres oscila entre los 32 y los 103 euros, en función de la disciplina que se quiera estudiar y de si el alumno está empadronado en la ciudad o no figura en el censo municipal. Los más baratos son los de encuadernación y yoga, mientras que los de mayor coste para los alumnos son los de fotografía y cerámica por los materiales que se precisan.

En total, hay más de 300 plazas disponibles con diferentes niveles y horarios para tratar de ofrecer un abanico amplio de posibilidades a las personas que están interesadas en acudir a los talleres. Por ejemplo, en yoga hay capacidad para 15 alumnos en cada uno de los ocho grupos repartidos a lo largo de la semana, mientras que fotografía tiene una asistencia más reducida pero también tiene varios horarios. La única condición que exige el Ayuntamiento es que para la realización de cada grupo se precisa que se cubra al menos un 60% de las plazas vacantes. En caso de que no hubiera tanta demanda, se podrán suprimir los talleres.