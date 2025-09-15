Talleres y marchas centran los actos de la Semana Europa de la Movilidad en Miranda

Las zonas céntricas de la ciudad han sido las elegidas este año para hacer visibles las actividades programadas dentro de la Semana Europea de la ... Movilidad que arranca hoy mismo y se prolongará hasta el día 22. «Unas actividades con las que queremos concienciar sobre la movilidad sostenible y accesible para todas las personas», apuntó la concejala de Medio Ambiente, María Cueva, que presentó junto con la organizadora, Virginia Pereda, el programa que en esta edición tiene por lema 'Movilidad para todas las personas'

El comienzo será festivo ya que en el parque Antonio Machado se contará con la batukada Batuskirla, y en la segunda jornada, la del miércoles en lo que se pondrá el acento será en la jardinería urbana. En la zona del parque aledaña a Ronda se realizará el taller 'reverdeciendo las calles', y se actuará en los alcorques de los árboles de la acera. Se incorpora esta actividad porque «creemos que una movilidad sostenible también está relacionada con lo agradable que sea pasear por las calles».

El jueves se ha reservado para un taller de grafitti comunitario que se desarrollará en la calle San Nicolás bajo el mural 'Nuestra playa', y el sábado la propuesta es una master class de zumba.

Las tradicionales marchas, andada una y otra en bicicleta, será el sábado y el domingo respectivamente; ambas con salida del parque Antonio Machado a las once de la mañana. La fiesta, como tal se cerrará el domingo con el concierto de Arrate la viajera y Alberto 'El Ratón' en La Rayuela.

El lunes será el Día sin coche y se invita a la ciudadanía a dejar los vehículos y desplazarse andando, en bicicleta o utilizando el transporte público. Este año la única peatonalización durante esta Semana de la Movilidad será la del Casco Viejo. Se mantendrá como se ha venido haciendo durante las últimas semanas desde las cuatro de la tarde del sábado hasta las doce de la noche del domingo.

Estas actividades que se anunciarán diariamente a través de la aplicación Vivil Miranda, se complementarán con otras específicas en los colegios y con un rally fotográfico y un concurso literario.