Urgente Beñat Prados tiene el cruzado roto y estará al menos seis meses de baja
María Cueva y Virginia Pereda presentaron las actividades. E. C.

Talleres y marchas centran los actos de la Semana Europa de la Movilidad en Miranda

Habrá actividades hasta el próximo lunes 22, jornada elegida para celebrar el Día Sin Coche

M. A. C.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:47

Las zonas céntricas de la ciudad han sido las elegidas este año para hacer visibles las actividades programadas dentro de la Semana Europea de la ... Movilidad que arranca hoy mismo y se prolongará hasta el día 22. «Unas actividades con las que queremos concienciar sobre la movilidad sostenible y accesible para todas las personas», apuntó la concejala de Medio Ambiente, María Cueva, que presentó junto con la organizadora, Virginia Pereda, el programa que en esta edición tiene por lema 'Movilidad para todas las personas'

