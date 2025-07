Talco, De Marco Flamenco y NoReM con el Orfeón pondrán la música en las fiestas de Miranda

Toni Caballero Miranda de Ebro Martes, 29 de julio 2025, 12:16 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

Y dejó de ser un secreto. A falta de poco más de mes y medio para que den comienzo las fiestas patronales y miles de mirandeses y foráneos vuelvan a inundar las calles de la ciudad, Montserrat Cantera, la concejala de Fiestas, ha anunciado hoy el programa de actos festivos y, con él, los nombres de los conciertos que tendrán lugar en la habitual calle Cantabria, los días 11, 12 y 13 de septiembre, salvo que el estudio acústico contratado por el Consistorio diga lo contrario.

Finalmente, la banda italiana Talco arrancará la seguidilla de recitales el jueves a las 23.00 horas, un día más tarde recogerán el testigo el Orfeón Mirandés junto a Noites de Rock e Meigas (NoReM) para ofrecer un show de fusión con sello local (22.45 horas); y por ultimo será De Marco Flamenco, a las 23.30, el que ponga el punto final en el día de la patrona con sus rumbas bailables.

De esta manera, Talco podrá resarcirse con su ska de la cancelación de su concierto programado para las fiestas del pasado ejercicio, puesto que la banda alegó imposibilidad de desplazamiento hasta la ciudad; mientras que el utrerano Marcos Borrego López (De Marco Flamenco) aterrizará en Miranda con grandes éxitos como la archiconocida 'Isla del amor'; y el Orfeón y NoReM jugarán en casa con una propuesta de fusión tan original como arriesgada.

«No es que los conciertos tengan menos nivel que otros años, para mí tienen un buen nivel, pero también hay que tener en cuenta que los cachés se han disparado muchísimo. Dentro del presupuesto que manejamos, creo que tenemos una oferta que agrada a todas las edades, hay música para el público más juvenil y también para los más mayores. De Marco es para todos los públicos y también hemos querido apostar por grupos de Miranda en el escenario principal, creo que será un concierto novedoso y original, creo que puede ser incluso el mejor de los tres», señalaba Cantera en la rueda de prensa de presentación.

Cabe destacar que, de los 260.000 euros que se han asignado a la confección de todos los actos del programa de fiestas, «prácticamente lo mismo que el pasado año», en torno a 60.000 euros, «o un poco más», corresponden a la contratación de los conciertos de la calle Cantabria.

Horario de las txosnas

La denuncia presentada por la Asociación de Afectados por el Ruido en Miranda (A.A. R.M.) puso en jaque la celebración de los conciertos en la calle Cantabria, pero el estudio acústico contratado por el Consistorio ha de erigirse como la fórmula legal que habilite el desarrollo de los actos, y ya está en marcha.

«El estudio acústico marcará las medidas protectoras a implementar para cumplir con la sentencia, se va a cumplir escrupulosamente. Se trabaja con normalidad, con los horarios que marca la normativa. Creemos que el estudio estará listo para mediados de agosto, en principio estos actos se harán en la calle Cantabria y, si el estudio acústico dijera que no es posible, también se estudiarán otros lugares para tener un plan b para que no quedarnos colgados llegado el caso. De una u otra forma serán dentro del núcleo urbano porque no concebimos unas fiestas populares fuera», ha avanzado la titular de Fiestas, Ferias y Comercio del Ayuntamiento.

La edil también ha dado respuesta a otra de las preguntas más repetidas a pie de calle asegurando que «las txoznas seguirán en el mismo sitio y su horario de cierre se mantiene como el año pasado, con lo que será a las 3 de la mañana».