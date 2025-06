'Suspenso' a la reorganización del tráfico para llegar al colegio Príncipe en Miranda

Ayer fue la primera jornada en la que quienes llevan a sus hijos e hijas al colegio en coche se encontraron con la reorganización del ... tráfico derivada de la puesta en marcha del carril bici justo en la puerta del colegio Príncipe, y lo cierto es que aunque a todas las personas consultadas por ELCORREO les parecía «muy bien que se apueste por los carriles bici», esas mismas pusieron un 'suspenso' tanto al lugar en el que se ha colocado como a que se haya eliminado un carril para la circulación de los vehículos y que no exista una señalización adecuada para saber cómo y dónde se puede aparcar.

Alguien llegó a comentar que «es una jaimitada tener que cruzar toda la ciudad para ir y venir al colegio. No es ni medio normal que se anule un sentido en la carretera y se te obligue a entrar por el barrio de Anduva y tengas que salir por el polideportivo».

Algunos criticaban también que haber dejado una sola dirección «va a provocar un atasco de cuidado. Antes unos se iban hacia Avenida de Europa y otros hacia el polideportivo, pero ahora al ir todos en el mismo sentido esto es un follón y una odisea».

También era un sentir general considerar que no parece lo más apropiado haber colocado el carril bici pegado a la entrada del colegio y establecer el aparcamiento más cerca de la calzada. «Es un peligro. Al aparcar tenemos que superar un pequeño resalte y como aceleres un poco te metes en el carril sin querer y si pasa un crío es un riesgo».

También es verdad que de momento no está señalizado el aparcamiento y no queda especialmente claro que el carril de la carretera más cercano al colegio ya no está operativo para los coches y que es el que pueden ocupar los vehículos aparcados, así que «ya veis son muchos los coches que están invadiendo el carril bici».

Para todos los que llevan a los niños al colegio Príncipe en coche ahora se les ha alargado la ruta que deben efectuar y aunque en general opinaban que «habrá que acostumbrarse», todos tenían claro que para ellos era «un desastre. Tener que salir por el poli te hace alejarte del centro de la ciudad y casi casi haces una excursión», ironizaban.

Una madre incidía en que al tener que salir por la carretera del Penbu «te saca muy lejos de la ciudad» y que a ella le complicaba la vida «porque trabajo y como me obliga a ir hacia el polideportivo, si quiero llegar a tiempo tengo que salir antes y traer a mi hijo a madrugadores porque si no, no llego».

Ni lógico ni seguro

A la hora de la salida de los alumnos se concentraban en la puerta del colegio quienes recogían a los niños en coche y quienes iban a buscarles para volver a casa caminando. A estos últimos no les cambia la rutina pero aun así mostraban su descontento con los cambios. «Estábamos muy bien como estábamos, no sé quien se beneficia de esto, pero quien lo ha hecho está claro que no viene habitualmente a este colegio», criticaban. También son muchos los que no ven bien que «para ir a la acera a coger a los niños tengamos que pasar el carril bici, no parece lógico, y que los coches aparquen aquí tampoco me parece seguro. Tendría que haber algo que obstaculizara que los coches pasaran al carril bici».

Algunos para evitar líos en la puerta decidieron dejar aparcado el coche en el barrio de Anduva o, a lo sumo, en el patatal. «No hay mucha distancia y es mejor que meterse en este berenjenal».

La crítica generalizada no era sobre el carril bici en sí, que insistían en que «es bueno tenerlo», pero también coincidían prácticamente todos en que «si lo hubieran colocado en el lado de enfrente todo sería más razonable. Se pone un paso peatones para que los críos que vienen en bici crucen y todo lo demás se podía haber dejado como estaba. El listo que haya decidido esto no lo ha pensado muy bien. No sé como calificar cómo ha quedado esto, pero puede decirse que, cuando menos, es curioso».

El tiempo dará y quitará razones, pero en su estreno las novedades derivadas del carril bici no han tenido una buena acogida.