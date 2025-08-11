Sudar la gota gorda en Miranda

La abrasadora ola de calor que está experimentando España estos días y que se prolongará, por lo menos, hasta final de esta semana, hace que ... las personas que trabajan al aire libre se vean especialmente afectadas.

Según la Aemet, Miranda lideró el ranking en la pasada jornada dominical, como la localidad de Castilla y León con mayor temperatura registrada a lo largo del día. El pico máximo se registró a las 16.40 horas de la tarde, cuando los termómetros alcanzaron una temperatura de 41,9 grados. Las cifras de este lunes no distaban mucho, pues la ciudad volvía a superar los 41 grados, lo que evidenciaba que la ola de calor persistía en las calles mirandesas.

Lo cierto es que no todos los empleos sufren las consecuencias del calor extremo a lo largo de su jornada laboral en igual medida. En trabajos de oficina o espacios cerrados, las altas temperaturas no se notan tanto siempre y cuándo se disponga de aire acondicionado o ventiladores, pero, ¿y las personas que trabajan a pie de calle bajo el abrasante sol de agosto?

EL CORREO recorría distintos rincones de Miranda en busca de testimonios de personas cuyos trabajos se desarrollan al aire libre y no pueden hacer frente al calor de otra manera que de la convencional, con gorras y agua.

Dos operadores de infraestructuras de Ferrovial Energía aseguraban que la misma compañía se encarga de proporcionarles los accesorios y demás objetos necesarios para combatir el calor. «Tanto gorras, como gafas de sol y crema solar nos lo da la empresa. Llevamos agua en una nevera dentro de la camioneta, no tenemos problema en ese sentido». De igual forma, admitían que este espacio de tiempo bajo el sol era momentáneo, pues, salvo urgencia de última hora, iban a terminar su jornada laboral en un lugar con sombra.

Ampliar Muy a su pesar el agua sólo era para las plantas. E. C.

Similar era el caso de Charo, trabajadora del servicio de jardinería del Ayuntamiento, quién admitía que en casos de extremo calor como éste, se les facilitaban botellines de agua y enseres básicos para combatir las altas temperaturas.

Otros, quizá, no tienen tanta suerte. Es el caso de Inmaculada, una de las vigilantes de la zona azul de la ciudad, que aseguraba que su empresa no les dotaba de agua ni de ningún otro elemento para poder sobrellevar el calor de una mejor manera. «Cuando tengo sed, entro a un bar y pido una botella de agua para hidratarme, pero sale de mi bolsillo», comentaba y apostillaba que «a las 11 de la mañana hago un descanso para almorzar y aprovecho para ir a un lugar con sombra donde hidratarme».

Por su parte, Jesús, encargado del mantenimiento ferroviario de la empresa COMSA, recurre a lo básico, buscar un lugar alejado del sol cuando empieza a tener mucho calor. «En mi caso, es la propia Renfe quién me proporciona agua de manera gratuita cuando lo necesito, me basta con pedirlo».

Los empleados de las tareas de limpieza en la ciudad son otro colectivo que se ve perjudicado a la hora de desarrollar su trabajo cuando las temperaturas son superiores a lo normal. Algunos confesaban que tratan de ir por las aceras con sombra, aunque no siempre pueden hacerlo.

Lo que queda claro es que no todas las empresas tienen los mismo protocolos antes olas de calor como ésta, aunque, por mero instinto de supervivencia, cada uno utiliza su método para sobrellevar de la mejor manera posible lo más duro del verano.

Nube de polvo

Por si el calor extremo no fuera suficiente, la Junta de Castilla y León alertó ayer de un episodio de intrusión de partículas de polvo africano que afectará desde hoy martes a todo el territorio de Castilla y León.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio indica que se pueden alcanzar valores por encima de los 50 g/m3, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.