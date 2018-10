Una suciedad que campa a sus anchas La basura se amontona indiscriminadamente en toda la superficie delimitada para aparcar y más allá con vertederos incontrolados. / Avelino Gómez El Ayuntamiento baraja «prohibir aparcar», mientras que otros agentes implicados, abogan por otras opciones antes de «una medida tan drástica» SILVIA DE DIEGO Domingo, 7 octubre 2018, 23:39

Nunca llueve a gusto de todos pero a todos nos molesta la suciedad. La situación que se vive desde hace años en las vías próximas a los centros comerciales del polígono de Las Californias se ha vuelto insostenible. La suciedad campa a sus anchas, los ciudadanos se quejan y las redes sociales están que trinan. «Es un problema sin solución», asegura un mirandés que desde hace casi una década todas las mañanas transita por la zona para hacer ejercicio. «Es muy complicado. La solución no está en prohibirles aparcar a los camioneros porque estaríamos llevando el problema a otro sitio», reconoce.

A principios de la presente legislatura, el Ayuntamiento restringió el sitio de aparcamiento y, en la zona habilitada y junto a los contenedores, en las farolas, colocó paneles informativos de las sanciones que contempla la ordenanza municipal. En su capítulo cuarto, las sanciones leves van acompañadas por una multa de 750 euros, una cantidad que se eleva hasta los 1.500 euros en caso de ser graves y hasta los 3.000 si la infracción fuese muy grave. «No creo que en todos estos años hayan puesto una multa por limpieza y sí por mal aparcamiento», reconoce otro vecino que corrobora que «aunque la zona se limpia a los dos días vuelve a estar igual».

Lo cierto es, que hasta 85 vehículos pesados se han llegado a concentrar en una sola noche y, ante la falta de un aparcamiento específico –planteado en sucesivas legislaturas y que, incluso, llegó a tener una propuesta de emplazamiento en el polígono de Bayas–, el Consistorio mirandés se ha mostrado permisivo.

Los vecinos consultados por este periódico no creen tampoco que la solución pase exactamente por la eliminación del aparcamiento. «Esa no es la solución, el problema es la falta de civismo de todos y me incluyo. Antes de tomar medidas tan drásticas lo que habría que hacer es una campaña informativa más dura», reconoce María vecina del barrio de Las Matillas.

En su opinión, la campaña podría consistir en la instalación de paneles informativos mucho más grandes «porque los actuales pasan desapercibidos» y en varios idiomas y también habría que incidir en la colaboración de los establecimientos comerciales y de algunos locales. «Las personas somos unos maleducados. No toda la mierda es de los camioneros. El viento arrastra todo lo que pilla. Digo yo que los supermercados pagarán algo por la limpieza porque no es sólo instalarse aquí y llenarse los bolsillos», subraya indignada.

La visión de los camioneros es distinta. Guzmán, de Zaragoza que lleva años a sus espaldas al frente del camión se lamenta , «es una pena» dice, pero «hay pocas papeleras» y «si uno lo ve sucio tiende a ensuciar» y también reconoce que no todos son iguales aunque «si la zona estuviera mejor acondicionada repercutiría en beneficiar la situación».

Desde su punto de vista, se debería realizar una pequeña inversión y habilitar una zona con duchas y baños. «En países como Francia esto no se ve», reconoce.

Camioneros o no, lo cierto es que en la zona las voces de protesta van aún más allá. Antonio Catena lleva al frente del lavadero de coches desde hace nueve años y asegura que todos los lunes, después del fin de semana tiene que limpiar todo el entorno. Cartones de comida rápida, bolsas, latas de todo tipo y manchas de ketchup en todas las instalaciones son el pan nuestro de cada día. «Algunos grupos de jóvenes no tienen otro entretenimiento que pisar las dichosas bolsas para ver quien lanza el ketchup más lejos», matiza enfadado a la vez que desvela que es por la noche cuando los camioneros que son incívicos campan a sus anchas. «He llegado a limpiar ratas, las alcantarillas se atascan por la basura y cuando llueve esto es una vergüenza». Con Antonio coincide Carlos del restaurante El Bistró quien propone ser más severos. «No todos opinamos los mismo, pero a todos nos duele que nos toquen el bolsillo. Si alguna de las patrullas que vienen y ponen multas por aparcar lo hiciera también por ensuciar la cosa seguro que cambiaría».

La suciedad se extiende ahora más allá de la zona de aparcamiento de camiones y los vecinos alertan de la aparición indiscriminada de vertederos ilegales junto a la cuesta de Arburu y cerca de la empresa Olano.

«Cada uno debe ser responsable con lo que hace»

«Lo que estoy pensando muy seriamente y creo que va a ser una realidad es prohibir el estacionamiento porque está claro que no saben comportarse», así de rotunda se muestra , la alcaldesa, Aitana Hernando ante la situación.

La edil incide que en «no se puede tener a una patrulla de Policía Local fija en la zona» y que «cada uno debe ser responsable con lo que hace».

En su opinión, «lo que está claro es que quienes están convirtiendo la zona en un auténtico estercolero y en un vertedero incontrolado son ellos».

Por lo que se refiere a las labores de limpieza recuerda que se realizan «cuando se pueden ya que se trata de trabajos extraordinarios porque un contrato de servicio de limpieza no tiene porqué incluir esto».

Respecto a la imagen que se da de la ciudad de cara a posibles nuevos inversores califica la situación «de penosa» y recuerda que cuando hace años se aprobó el desplazamiento del parking «hubo voces que estuvieron en contra porque dejaban dinero en la zona» algo que «no percibe ni ella ni muchos otros ciudadanos de Miranda que lo único que ven es la imagen lamentable que se está ofreciendo en un polígono industrial».