Suárez llama a trabajar en Miranda por un proyecto industrial vinculado a las renovables

Miranda y su comarca no están para perder peso industrial, más bien al contrario, tiene que seguir buscando fórmula imaginativas capaces de atraer inversión y ... actividad; además de proteger las que ya tiene como, la azucarera, que ha sido «una empresa señera» de la ciudad y de la comarca durante muchas décadas y sobre cuyo futuro mostraba este lunes su preocupación el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, desde la ermita de San Juan.

«Vamos a ver cómo acaban las negociaciones; pero, en todo caso, las alertas han saltado y no sólo con los agricultores, que llevan ya años denunciando los cambios de las reglas del juego con respecto a los contratos que les vinculan al cultivo; ahora también con el sector de transformación. Estamos preocupados y seguimos reivindicando el espacio del sector remolachero en la provincia».

Y por supuesto, en la ciudad, que necesita no perder peso económico, sino hacer que crezca. «La industria mirandesa siempre ha sido muy fuerte, ha pasado un bache muy duro y lo que ahora no podemos tolerar es que después de haber perdido Garoña, Rottneros, Montefibre y ver cómo Renfe ya no tiene el mismo peso, ahora le toque a la Azucarera, que era la última pata que quedaba en ese banco magnífico que es la industria mirandesa».

También llamaba la atención Suárez sobre la idoneidad de «traer industria vinculada a las energías renovables», ya que puede ser «una alternativa» para la zona. Es algo que ya está haciendo la Diputación, en otros puntos de la provincia y que entiende que hay que hacer igualmente aquí. «Sería bueno ir trabajando ya en un proyecto industrial vinculado a las renovables»; porque, además, «generan mucho empleo y mucha inversión».

Ampliar Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, y Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda. Avelino Gómez

Y en una tierra que tiene viento, agua y tierra, «se podrían comprender. Hasta ahora, lo que hemos hecho es generar mucha energía renovable para otros territorios y hay que hacerlo para la industria de esta casa».

Tiene claro el presidente provincial que Miranda tiene que empezar a reivindicar el espacio de nueva industria que complemente a la que ya existe. Hay que dar un salto más para que la ciudad siga teniendo su principal núcleo de generación de riqueza en la industria y no en otros sectores».

No hacerlo tiene claro que significa quedarse atrás y perder oportunidades. De hecho, apuntaba Suárez que «la zona de La Ribera ha crecido más, ha asentado más empleo industrial y más empresas, es más fuerte que Miranda, cuando nunca lo ha sido. Por eso, la ciudad, tiene que tratar de corregir esas diferencias y apostar por nosotros mismos. Somos una tierra de cultura trabajadora y de esfuerzo, ahora toca recibir nuevos proyectos que vayan haciendo crecer nuestra industria».

Proyectos a los que les vendría muy bien «la agilización de la línea de alta velocidad que, a la vez, permitiría que la convencional pudiera ser de altas prestaciones y sirviera tanto para mercancías como para cercanías», apuntaba el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, que acudía por primera vez a la romería sanjuanera.

No se olvidó tampoco de recordar la necesidad de recuperar el tren directo por Aranda, que permitiría a la ciudad mejorar su unión con Algeciras y el Mediterráneo; al igual que el hecho de se resuelva la conexión de los trenes de mercancías en Dax, una tarea que tiene que hacer el gobierno español con el francés. «En el ámbito ferroviario, tanto en Burgos, como en el entorno de Miranda, tiene mucha tarea que hacer el gobierno de España».

En la ermita, también se dieron cita, entre otros, además de la alcaldesa, Aitana Hernando, el senador mirandés, Miguel Ángel Adrián, y Virginia Jiménez (PSOE) e Inma Ranedo (PP), procuradoras en las Cortes de Castilla y León, que también estuvieron representadas por su presidente, Carlos Pollán. Además, acudieron los populares Javier Lacalle y Ángel Ibáñez, o los socialistas Daniel de la Rosa y Mar Arnaiz.