El sorteo extraordinario de Cruz Roja deja 150.000 euros en Miranda

«No hay dos sin tres», es un refrán muy conocido por todos y del que Noelia Allende echó mano en el momento en el ... que se conoció que la Administración de lotería Yolanda, ubicada en la calle Concepción Arenal estaba en la lista de las que habían repartido la suerte entre sus clientes en el sorteo extraordinario de la Cruz Roja.

Es la segunda vez en este año 2025 entrega un premio. En este extraordinario de la Cruz Roja el primer premio ha sido el 30.309, que reparte 150.000 euros al décimo y «esa es la cantidad que hemos dado ya que en esta ocasión lo que hemos vendido ha sido un décimo del primer premio». Un décimo que, si habitualmente no es fácil saber qué persona ha sido la agraciada, «en esta ocasión lo tenemos más complicado todavía. No tenemos ni idea de quien puede ser porque se ha vendido por máquina, nosotros no lo teníamos físicamente».

Había alegría porque esta cantidad se suma a los 450.000 euros que se repartieron en la Administración número 3 de Yolanda gracias a los seis décimos del 06.766 vendido en el sorteo de El Niño. «Parece que estamos en racha, vamos a ver si es verdad que se puede cumplir que no hay dos sin tres».

El establecimiento que regente Yolanda Herrero y en el que también está Noelia Allende parece especializada en entregar premios en «sorteos extraordinarios, la verdad es que sí, que se nos dan bien. En esta ocasión ha sido el de Cruz Roja, pero ha habido otros con anterioridad».

Son sorteos en los que el comprador gasta más y también lógicamente consigue un premio de mayor importe. En esta oportunidad el premio consignado en Miranda es de 150.000 euros, cantidad que recibirá alguien que se gastó quince euros en el décimo.

«Dar premios es fantástico, a la gente le viene bien y a nosotros nos da una alegría», apuntaba Noelia que tenía claro también que «cuando das un premio eso supone un empujoncito para las ventas».

El 2025 no va mal en Miranda en lo relativo a la lotería, si ahora la Administración número 3 ha sido la que ha dado su segundo premio del año –el primero el 6 de enero en El Niño–, el día 18 de ese mismo mes el número que sonó fue el 73.496. Fue el primer premio del sorteo especial 'Niños de San Ildefonso' y parte se vendió en la Administración de Lotería número 1, ubicada en Fidel García, regentada por Carlos Roa ha vendido una serie del número agraciado, diez boletos que se vendieron por ventanilla y que reportaron a los agraciados un millón de euros.

La suerte se está fijando en Miranda y en esta ocasión los 150.000 euros han llegado gracias a un décimo del número 30.309.