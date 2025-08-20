Sorteados los doce carnets del Miandés para los socios de la Cofradía

La buena relación y sintonía entre la Cofradía de San Juan del Monte y el Mirandés tuvo ayer una demostración más. Tal y como se ... había anunciado los 11.569 cofrades iban a tener la posibilidad de ser alguno de los doce beneficiarios de los carnets del Mirandés cedidos por el club para esta temporada. El sorteo se hizo ayer y el resultado del mismo puede consultarse en redes.

Aun cuando las vacaciones también han llegado a la Cofradía, la entidad abrirá sus puertas tanto este viernes como el lunes día 25, a partir de las diez de la mañana para que los afortunados puedan recoger los certificados con los que tendrán que acercarse a la sede del club rojillo.

Si alguno de los premiados ya es socio del Mirandés no podrá canjearlo por el importe del carnet. Podrá eso sí, cederlo, gestión que también tendrá que realizar en el club de la calle La Estación.

Los números de los socios cofrades afortunados son: 09930, 06605, 01476, 09828, 03693, 03072, 00756, 00958, 05903, 01171, 05055 y 07583.

También se sortearon una bufanda, que será para el cofrade con número 06215, y una camiseta que será para el socio 03290.

Sin parar

La actividad no se para en la cofradía y los integrantes de su junta directiva siguen trabajando con la vista puesta en la próxima cita sanjuanera que será el primer domingo del mes que viene, el 7 de septiembre. En esa jornada se celebrara la edición número 43 del Día del Ermitaño.

Los actos comenzarán a las once de la mañana con la misa en la explanada del monumento. Habrá reparto de bollos preñaos, hinchables para los más pequeños y se recuperará la comida solidaria en favor de Cáritas.