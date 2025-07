Someten en Miranda a votación popular que los perros puedan viajar en el bus urbano

¿Quiere que los perros puedan viajar en el bus? Los mirandeses tendrán que responder a esa pregunta en los próximos meses ya que antes ... de tomar una decisión definitiva, la concejalía quiere conocer la opinión ciudadana. María Cueva dará voz a los usuarios sobre si las mascotas deben subir o no al transporte público. Por eso se ha abierto una votación popular a través de la aplicación oficial Vivir Miranda en la que se podrá opinar hasta el mes de septiembre. El resultado no será vinculante, aunque sí tendrá peso en la decisión a adoptar por la administración local.

Cueva no oculta que ella es partidaria de permitir el acceso de los animales, algo que ya han aprobado 19 ciudades españolas, porque facilita la movilidad sostenible de las personas con mascotas y la tenencia responsable.

San Sebastián, Valladolid, Palma de Mallorca o Barakaldo son algunas de las localidades que permiten ya que las personas puedan subir al transporte público con su perro sin necesidad de llevarlo en un transportín. Algunas limitan el tamaño del animal, otras cobran un billete adicional y están las que incluso reflejan en su reglamento el lugar que tiene que ocupar el perro dentro del autobús. No hay una normativa única, sino que cada municipio añade sus matices. También Miranda aplicará varias de esas restricciones si finalmente se aprueba que las mascotas puedan viajar y otras como que no puedan subir perras en celo, que haya un límite de animales en las horas punta, que los perros tengan cartilla sanitaria en regla y que el comportamiento de la mascota sea el adecuado y no moleste a otros pasajeros.

Cueva cree que es hora de afrontar el debate sobre la conveniencia de que los animales puedan acompañar a sus dueños en el transporte público. «Miranda es una ciudad moderna y con un elevado número de perros censados», afirma lea concejala, que reitera que ella es partidaria de que sí puedan viajar, aunque ha optado por consultar a quienes suelen desplazarse en autobús porque cree que es importante conocer todas las opiniones. «Personalmente creo que sería lo correcto, sobre todo si tenemos en cuenta que los perros ya no son considerados cosas sino que legalmente tienen la calificación de seres sintientes que están protegidos y amparados por la ley de bienestar animal», explica.

La votación podrá realizarse a través de los canales oficiales. En las primeras horas, la respuesta de la ciudadanía ha sido bastante elevada, ya que al cierre de esta edición se habían pronunciado ya 127 personas, con una clara ventaja por ahora para el sí. De todas formas, los mirandeses tendrán aún tres meses para poder analizar una medida e informarse sobre otras ciudades en las que ya se aplica antes de emitir su voto.

Cueva deja claro que el modelo que más le gusta, si tiene que llegar a hacer un reglamento que regule el viaje de las mascotas, es el de Valladolid. Será la base sobre la que establecerá las restricciones a la presencia de los animales en el transporte público de la ciudad.