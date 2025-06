Un solar de 161 metros, la única pieza de la iglesia de San Juan que le falta al Consistorio de Miranda

Cristina Ortiz Miércoles, 18 de junio 2025, 21:20 Comenta Compartir

Un solar de 161 metros cuadrados es la única pieza de lo que fue el puzzle de la antigua iglesia de San Juan que le ... falta por adquirir al Consistorio que, además, confía en poder hacerse con ella en no demasiado tiempo. El que le lleve el completar los trámites administrativos de una adquisición compleja en su tramitación por contar la parcela con muchos herederos a los que no sólo ha sido necesario localizar –ya se ha hecho, aunque algunos no están empadronados en la ciudad y ha sido más difícil– y poner de acuerdo; sino también de los que hay que recoger documentación.

«Hay que recabar DNI, notas simples, justificantes, escrituras... pero en ese trámite estamos ya», avanzó el concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto. Esa parcela, que se encuentra en la confluencia de las calles Eras de San Juan con Oroncillo es la única que resta del complejo una vez que esta misma semana la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la compra del 82,84% del inmueble situado en el número 9 de la plaza del Mercado. Un porcentaje de ese edificio –del 17% restante ya es propietario– por el que va a pagar 94.000 euros. Importe al que hay que sumar los gastos notariales y registrales que serán también abonados por las arcas municipales. «Éste era el inmueble más grande y de una mayor cuantía de todos los que componen el conjunto de la iglesia de San Juan», explicó. Una vez que se formalice la compra del solar que resta, tocará pasar a la siguiente fase, a la de llevar a cabo los estudios necesarios sobre el complejo, empezando por un levantamiento taquimétrico, un estudio histórico-artístico, un proyecto básico... además de buscar una forma de definir cuál va a ser el uso que se le va a dar a la construcción. Utilidad futura «Antes de hacer el proyecto habrá que decidir si va a ser un equipamiento, va a tener un uso cultural... Hay diferentes opciones. Es un debate que tocará dentro de poco porque la adquisición está prácticamente finiquitada», avanzó el edil; que confía en que todos esos trabajos previos estén hechos dentro de este año. Incluso que dé tiempo a iniciar la redacción del proyecto o la contratación, si se opta por externalizar esa parte de la tarea; algo que Ubieto considera bastante probable que pase. «Teniendo en cuenta que va a ser un trabajo muy técnico y muy específico, con una fuerte carga de restauración lo más seguro es que haya que contratar un servicio especializado». Serán actuaciones que, a priori, tendrán que financiar con fondos propios, después de que la Junta denegara a la Asociación Renacimiento del Casco Histórico una subvención de 240.000 euros que solicitó el verano pasado para poder costear estudios sobre el complejo y trabajos de consolidación.

Miranda de Ebro