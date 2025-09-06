El sol del Ebrovisión sale por el Castillo de Miranda Alrededor de mil personas han disfrutado del concierto sorpresa de los andaluces Vera Fauna bajo un sol abrasador en un enclave mágico

Toni Caballero Miranda de Ebro Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Con mucha incertidumbre y el listón altísimo, concretamente a la altura que lo dejó Alcalá Norte hace doce meses, así se han plantado los andaluces de Vera Fauna en el siempre mágico escenario del Castillo de Miranda. El segundo, y último, recital sorpresa de Ebrovisión ha congregado a poco menos de un millar de ebrovisivos VIP en un enclave de altura; el grupo emergente ha sabido lidiar con la exigencia, y bajo un sol abrasador, que diría aquél, ha logrado conquistar Miranda con su propuesta costumbrista. Cuentan ya con tres trabajos de estudio a las espaldas y hoy han pasado con fuerza por 'Dime donde estamos' y también por su anterior referencia, 'Los años mejores'. Entre el respetable, un mix entre rostros frescos y otros un poco más trasnochados propios del tercer día de festival, pero ha ido cayendo por inercia según avanzaba el repertorio.

«Suenan muy bien, no les conocía y la verdad que me están encantando. El rollo chill para abrir el sábado, que la gente vaya poco a poco entrando en los conciertos. Un acierto total», afirmaba Alejandro Hernández, un ebrovisivo ataviado con gorro, abánico y gafas para combatir contra el calor cerca del escenario.

En cuanto a la música, casi una decena de las nuevas canciones para perpetrar 'un atraco' con la atención de los asistentes y acabar mostrando su botín con 'Mira lo que tengo'. «Es una de las bandas del año y es una suerte tenerlos en el Castillo, lo están petando y van a seguir yendo a más, seguro. Estamos disfrutando mucho y ya no hay nervios de que salga bien, solo ganas de seguir viendo conciertos», aseguraba Ramiro Molinero, el portavoz de los promotores, a escasos metros de las tablas.

Sonidos frescos, funkies y bailables, bañados con letras simples y pegadizas. Entre las canciones seleccionadas de anteriores discos destacaron 'Los Naranjos' y 'Casa Carreras', una excusa para que Kike utilizara todo el poder del micro y encarar así el último bloque del show. No ha faltado tampoco el homenaje al 25 aniversario del Ebro, «un festival muy guapo en el que estamos encantados de tocar», con un tributo a Novedades Carminha. Los andaluces han versionado 'Típica cara', muy de su rollo.

«Hay que organizarse, gente, pero no en las redes sociales, con tu gente», exclamaba el frontman entre tema y tema. Minutos después, se ha bajado al público para hablarnos de un antiguo jefe e interactuar con los ebrovisivos. «Esta canción es para mi antiguo jefe, él no se sabe la canción así que yo voy pasando el microfono y el que no se la sepa...luego tendremos que hablar ahí un ratito en el puente», bromeaba.

Con todo el público entregado a la causa, sonaron 'Los grillos, un poco antes, y la citada 'Un día más', dos joyas de su abánico, pero la gente ya se había olvidado del calor. No han faltado tampoco 'Sale el Sol', con su clásica instrumental muy similar a la histórica 'The seed' de The Roots, y 'Tu voz'. Ebrovisión ya degusta su plato fuerte después de que haya salido el sol por el Castillo de Miranda.

Temas

Miranda de Ebro