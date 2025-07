«A la sociedad actual le interesa la filosofía light, quitando lo más complejo»

Importante, coherente y también, exótico, muy exótico. Son algunas de las cualidades que sirven para definir al filósofo judío neerlandés Baruch Spinoza y que defenderá ... a partir de hoy el catedrático de Filología Latina en la UPV hasta 2021, Marco A. Gutiérrez, en el seminario dedicado en la Fundación Cantera al considerado como primer filósofo de la modernidad.

Un erudito cargado de «inquietudes culturales», sin «ningún tipo de vicios particulares», precursor de un pensamiento «muy holístico», que se dota de sentido si se analiza como un todo, como un conjunto, sin separarlo del contexto, enmarcándolo en una época en la que divergir y salirse de la norma podía acarrear la excomunión. Un hecho más que grave al que tuvo que hacer frente en el siglo XVII.

Pero a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, Gutiérrez cree que todo su pensamiento tiene una traslación importante al momento actual. Sobre todo, porque puso el foco en el método de trabajo como parte esencial del proceso de construcción del pensamiento.

«Él lo que quería era hacer una filosofía holista, holista en el sentido de que todo estuviera conectado con todas las partes y fuera congruente. Spinoza quiere coherente con el método y no dogmas como teoría argumentativa, porque él, en tanto que judío, ya había sufrido bastante con el dogma», explicó el encargado del seminario; que lo considera el primer filósofo de la modernidad.

Pero inaugurar la modernidad tiene sus consecuencias, porque «hay que situar la discusión no en el terreno teológico, no en el terreno apriorista, sino analizar todo y dar una idea filosófica de una arquitectura que es consistente en sí misma, empezando por el lenguaje, con todo lo que ello supone. Ahí es donde da el salto de calidad», valoró.

Pero entender el mensaje y aceptarlo no es fácil, porque es un autor imposible de descifrar en una primera lectura, requiere de un análisis detallado y minucioso. La intencionalidad filosófica que subyace es «imposible de entender», pero su realidad era la de una persona «alejada de lo social, casi enclaustrada», nada preocupada por las apariencias; aunque como sus opiniones iban unidas al conflicto, a los problemas en la sociedad de la época, empezó escribiendo de manera anónima, sin usar su nombre;y después, tras su muerte, sus textos se publicaron casi ocultando quién era el autor.

Aún así, nadie le ha podido privar de pasar a la historia y lo ha hecho por su capacidad para generar «un pensamiento que pueda responder a una idea conjunta del todo y de querer llegar hasta lo más profundo. Argumenta de manera muy coherente».

Aunque en la sociedad actual tiene claro Gutiérrez que lo que más interesa es «la filosofía light, en la que se van quitando los aspectos más complejos». Hasta el punto de que queda reducida a mensajes propios de libros de autoayuda. «La de Spinoza era demasiado profunda y demasiado coherente y la sociedad actual me temo que no va por ahí. No buscaba la fama gratuita, el objetivo es que los demás entendieran algo que el consideraba coherente».

Alejado de la actualidad

El pensamiento de hoy en día está «muy simplificado, concreto y desmembrado», cuando el filósofo neerlandés del siglo XVII lo que perseguía era «lo contrario, una teoría del todo, conjuntada y compleja. Esta sociedad se lo quitaría del medio».

De hecho, en parte trataron de hacerlo, ofreciéndole una pensión vitalicia si renunciaba a defender la visión sobre el judaísmo que le llevó a ser excomulgado con 24 años. Pero él, tenía claro que «había que cambiar el modelo filosófico, intelectual. El cómo se había venido pensando, había que modificarlo porque se había quedado anticuado».

Aunque la forma de argumentarlo resulta «muy compleja» y quizá por eso, tiene claro el catedrático de Filología Latina de la UPV que aunque es uno de los filósofos con más citas nominales, muy pocos han leído realmente sus textos. «Su lectura es muy compleja, pero al menos hay que conocer cómo pensaba, el contexto en el que llegó a vivir, por qué murió muy pobre pero sus manuscritos inéditos se publicaron poco tiempo después y se han traducido después a muchas lenguas».

Argumentos que Gutiérrez, que tiene claro que Spinoza, «no puede desaparecer del pensamiento occidental», trasladará a las 18 personas en las que ha despertado interés la figura de ese pensador y que se han inscrito en el seminario organizado por la Fundación Cantera en su sede de la Biblioteca Cervantes.