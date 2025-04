Del sistema Montessori a la robótica y una lectora nativa de inglés en Miranda

Los conocimientos a enseñar, en su mayoría, son los mismos; pero la forma en la que se imparten varía. Mucho, en ocasiones; por lo que ... ver y aprender cómo se hace en otros sitios siempre es positivo. Al menos, así lo entienden en el colegio Anduva y en los centros italianos con los que están participando en ese intercambio de experiencias, dentro del marco de un programa Erasmus, que hace unos días llevó a dos docentes del norte de ese país a visitar Miranda y, más concretamente, las instalaciones de Infantil y Primaria del centro público de la ciudad.

Un recorrido en el que Sara Nocioni y Brianna Bambozzi, las dos maestras italianas, analizaron aspectos como el horario escolar, los espacios, el equipamiento o los apoyos. Un aspecto este último, el del personal, que les sorprendió, porque en su país cada alumno con necesidades especiales cuenta con un profesional de apoyo permanente y cada aula tiene asignadas dos profesores a lo largo de la jornada, no sólo uno.

«Me llama la atención que la maestra siempre está sola, mientras que en Italia somos dos por clase y nos cambiamos en el almuerzo, porque el horario es más largo, de 8 a 4. Además, siempre hay una acompañante», explicaron.

Por contra, reconocen que, sobre todo, en Infantil, disponen de menos material. «Aquí hay tantos ordenadores, equipos de robótica... que los niños, de manera autónoma, juegan siguiendo las pautas del enseñante. Me ha gustado mucho. También que hay una lectora nativa de inglés que pasa por todas las aulas. Nosotros no lo tenemos y es algo muy bueno para los niños, para la escucha y para la pronunciación», valoraron.

También les llamó la atención que aquí la directora del centro imparta clase porque en su país no es así, su función es puramente administrativa. Y no es algo que vean con malos ojos, ya que entienden que ese contacto directo con el alumnado permite tener un conocimiento más claro del funcionamiento del colegio. «Ve, vive y observa lo que pasa. No es lo mismo que nosotras, las profesoras, lo contemos», apuntaron.

Por otro lado, también les sorprendió que la gran mayoría de los alumnos lleguen al centro caminando, porque de donde ellas venían, todo el mundo va en coche. «La entrada es mucho más tranquila aquí, menos caótica y estresante», reconocieron.

Diferencias que ya antes habían percibido y analizado varios profesores de Anduva que, antes de recibir como anfitriones a las dos docentes italianas, se trasladaron a ese país para conocer de cerca el funcionamiento del modelo Montessori. «Ahora está muy de moda y queríamos conocer el sistema en el sitio donde nació, donde forman a los docentes en ese sistema para Primaria. Allí ya no se imparte en Secundaria, pero se está haciendo ya una prueba piloto», explicó María Martínez, profesora de Infantil y una de las que meses atrás acudió a la provincia de Ancona, en la zona del Adriático, cerca de San Marino.

Otra forma de hacer

Ya ha viajado dos años a Italia a conocer de primera mano cómo trabajan allí con los niños y tiene claro que si surgen más oportunidades no dudará en acudir a cualquier sitio porque «me aporta una visión mucho más amplia. Ves otra forma de hacer las cosas y vuelves con muchas ideas. Aunque no todas se pueden trasladar tal cual, algunas sí», apuntó Martínez, consciente también de que «la mayoría de las cosas no son ni mejor ni peor, simplemente responden a otra realidad».

Lo que sí le gustaría importar tal cual es su atención a la diversidad, algo que le genera mucha envidia. «Allí los niños con dificultades tienen una sombra detrás que les ayuda continuamente», concluyó la profesora de Anduva, que confía en seguir intercambiando experiencias con Italia al menos hasta 2027, que es la fecha en la que acabará el programa en el que están inmersos y que tiene una duración de cuatro cursos. Ahora están en el segundo.