Los sindicatos denuncian la falta de personal de mantenimiento en el hospital de Miranda

Los sindicatos saldrán a la calle este fin de semana para defender la sanidad pública, «el pilar del estado de bienestar», en peligro por los ... recortes y las privatizaciones. En su opinión, la falta de inversión que se traduce en plantillas diezmadas y un aumento de las listas de espera.

La movilización tendrá lugar el sábado en Valladolid, pero CCOO y UGT fletan un autobús gratuito desde Miranda que partirá a las 9 de la mañana para todas las personas interesadas en acudir. «Tenemos que hacer que se escuche nuestra voz», aseguran.

Aunque la manifestación es de ámbito regional, los sindicatos tienen claras las reivindicaciones locales. La prioridad pasa por impedir las externalizaciones «con la excusa de que es muy difícil encontrar determinados perfiles profesionales». Hace años ya hubo un intento de conceder a una empresa la gestión de la lavandería y cocina del hospital pero finalmente no se llevó a cabo ante la firme oposición de los trabajadores y la presión popular.

Ahora, el foco está puesto en el personal de mantenimiento ya que los problemas para contratar técnicos electromecánicos provoca que la plantilla se encuentre «bajo mínimos». Los sindicatos aseguran que no van a permitir que «se pierda ni un solo puesto de trabajo» en el Santiago Apóstol y proponen soluciones inmediatas como reclasificar la categoría para que los sueldos se equiparen a los del sector privado, lo que hará más atractivo el puesto, o que la gerencia amplíe las titulaciones que pueden optar a las plazas y asuma la formación inicial de los candidatos. Todo para evitar una externalización «que está demostrado que es más cara y menos eficiente. Las estadísticas reflejan que los servicios que se privatizan en la sanidad cuestan entre un 5 y un 11% más y encima se precariza el empleo y baja la calidad del servicio al ciudadano». Para CCOO y UGT, el ejemplo más cercano a lo que sucede en Miranda con el personal de mantenimiento está en Soria, donde la adjudicación a una empresa no ha servido de nada ya que también esta firma tiene problemas para encontrar profesionales cualificados. Es decir, se ha externalizado un servicio que sigue en una condición precaria.

El problema es más grave cuando se habla de médicos, donde CCOO y UGT reconocen que existe una «crisis sanitaria» ya que hay más plazas disponibles que facultativos optando a las mismas, sobre todo en los hospitales que no están en las capitales de provincia y que no despiertan tanto interés para desarrollar una carrera profesional. Miranda lleva años sufriendo la carencia de ciertos especialistas. «La única solución es incentivar las plazas de difícil cobertura, ya sea económicamente o con más puntuación en las bolsas de trabajo», sostienen los sindicatos, que no descartan movilizaciones en Miranda en un futuro cercano.

«La ciudad ha respondido cuando se han convocado algunas manifestaciones concretas y masivas, pero cuesta mantenerlas en el tiempo porque suponen un desgaste. Miranda está muy sensabilizado con el tema de la sanidad pública», afirman,