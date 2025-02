Un siglo de recuerdos en Miranda

Un soplido le bastó a Celedonia Montoya para apagar las velas que anunciaban que ha llegado a los 100 años, una efeméride en la que ... no faltaron la tarta, los aplausos y el 'Cumpleaños feliz' que le cantaron sus compañeras de la Residencia Ciudad de Miranda, Mercedes, Agustina y Conchi, que consiguieron emocionarla.

Era la protagonista del día y se tenía que notar, no es fácil convertirse en centenaria hacerlo pudiendo disfrutar del presente con los suyos, esperando poder compartir un rato con nietos y biznietos; y, al mismo tiempo, atesorando un sinfín de bonitos recuerdos de una larga vida y también feliz que comenzó hace un siglo en la calle Carretas, donde nació esta mirandesa de pura cepa, que todavía recuerda su etapa estudiantil en el colegio de Doña Dolores Cantera.

Aunque estudiar no era lo suyo. «No me gustaban los libros, lo mío era hacer punto y coser. Eso era lo que me interesaba», aseguraba en presencia de Maite Angulo, su hija que corroboraba que son labores que ha realizado con una gran perfección durante buena parte de su vida. Y no han sido las únicas, nada se le ponía por delante. «Sabía hacer de todo. Tenía unas manos increíbles».

De hecho, antes de casarse recordaba Celedonia que regentó su propio negocio. «Como mi padre vio que no quería estudiar me puso una droguería para que trabajara y allí estuve hasta que me casé».

Lo hizo con Francisco Angulo, al que conoció una tarde de baile en la Sala Danubio. Fue él que se acercó al grupo de amigas de Celedonia porque conocía a alguna de ellas y, con esa excusa, se le presentaron y «se quedó conmigo». Un contacto inicial que acabó en boda. El matrimonio tuvo dos hijos, Maite y Francisco Javier, a los que Celedonia disfrutó viendo crecer junto a su marido. Esa fue una de sus épocas más felices. Disfrutando de su compañía en casa, porque reconoce que «no éramos de salir de fiesta por la noche», dando paseos por la ciudad en la que siempre ha vivido o yendo a Zarautz a pasar un día de playa en verano.

Historias familiares que volverán a rememorar hoy cuando se junten hasta cuatro generaciones para celebrar el aniversario. Y es que, por sorpresa, además de su hija y su yerno, se reunirán nietos y biznietos (tiene ya seis) para volver a cantar el cumpleaños feliz a Celedonia y disfrutar de una comida en la que ella sea la auténtica protagonista, disfrutando de los suyos que, sin duda, tenía claro que era el regalo que más ilusión le podía hacer. «Vamos a celebrar los 100 años todos juntos, porque es importante haber llegado y, sobre todo, hacerlo como ella, que está genial. No va ni al médico», valoró Maite.