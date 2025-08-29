Siete personas completan el curso de jardinería en Miranda

Siete personas recibieron ayer a manos de la alcaldesa de la ciudad un diploma que les reconocía por su esfuerzo y dedicación en el programa ... mixto 'Miranda, Naturaleza y Biodiversidad'. Se trata de la primera fase de una acción de formación y empleo en la que «el Ayuntamiento lleva mucho tiempo colaborando», tal y como asegura Aitana Hernando. Es una actividad que está subvencionada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

La primera parte del programa de este año dio comienzo el día 1 de marzo y ha tenido una duración total de 900 horas, que se han dividido en 420 de clases teóricas, 450 horas de trabajo efectivo y 30 más de formación complementaria.

La parte teórica ha consistido en la instalación de jardines y zonas verdes y el mantenimiento de los mismos. Por otra parte, la formación complementaria se ha basado en la sensibilización ambiental y en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por último, en cuanto a la parte práctica, los alumnos han realizado labores como la poda de árboles y arbustos, la limpieza y recogida de hojas o la plantación de árboles y flores de temporada entre otras tantas.

Estos trabajos han tenido lugar en zonas como La Picota, el parque de La Arboleda o el Jardín Botánico. «Desde el Ayuntamiento queremos agradecer el trabajo que habéis hecho porque no solo os ha servido para formaros sino que también habéis aportado a la ciudad», concluía la alcaldesa.

El curso ha contado con dos profesores, uno para la parte teórica y otro para la práctica. Ambos admitían estar muy contentos con la dedicación y entrega de sus alumnos en el programa.

Uno de los participantes en el curso, Antonio Ramón García, confesaba que se les hizo corto y que «como sugerencia pusimos que el curso debería de durar todo el año, para poder trabajar todos los sectores de la jardinería ya que el verano limita mucho».

El objetivo de esta acción lo explica la concejala de Memoria Democrática, Begoña González, «con este programa queremos que los alumnos estén preparados para entrar en el mercado laboral». Por otro lado, asegura que «seguiremos trabajando en este sentido».

Segunda fase

El segundo grupo formado por ocho alumnos comenzará su estancia en el programa el próximo día 1 de septiembre. Entre los trabajos que están previstos para esta segunda fase habrá sobre todo actividades de adecuación en algunas zonas emblemáticas de la ciudad. Está previsto adecentar una de las terrazas del Jardín Botánico y restaurar los taludes del castillo de La Picota. También se mejorará y repondrá la cartelería dañada del Jardín de la Memoria.

Esta segunda parte del programa se extenderá hasta el día 28 de febrero del año que viene.