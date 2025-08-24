Sharif, Dirty Porko y Purini Madness encabezan un nuevo King of theEbro de Miranda

De la oled school a los nuevos referentes que se están cocinando en la actualidad, la organización del festival King of the Ebro continúa con ... la misma receta que en años anteriores. Sharif, Dirty Porko, Emé, Blabbermouf, Guerrita & Ciclo, El Doctor y el local Purini Madness pondrán la banda sonora a una nueva edición del festival más rapero de nuestra ciudad el 4 de octubre en la Fábrica de Tornillos.

«También vamos a tener un hueco para que cante el artista que gane nuestra competición de canciones. Vamos a traer breakdance de nuevo, desde la mañana estaremos en el bar Plan B para que toda la gente de Miranda y de fuera pueda disfrutar de las actividades. También habrá freestyle y algún concierto por la mañana», explican los organizadores del evento.

Ya en horario vespertino, después de un gran dosis de hip hop local, con actuaciones de artistas mirandeses y alguna sesión de dj, llegará el turno de la competición de canciones. «Hicimos unas clasificatorias en Briviescas, Medina y Haro; y en la Fábrica de Tornillos haremos la final con los nueve mejores que han participado. El que gane se lleva un premio y actuará después en el escenario principal para cantar sus propios temas. Queremos que la gente se anime para otros años porque es una oportunidad chula».

Las entradas ya están a la venta desde 12,5 euros, más gastos de gestión. «Es un auténtico regalo para todo lo que vamos a montar ese día, la verdad», avanzan los promotores. También se podrán adquirir físicamente en el Plan B y llegarán a costar hasta 20 euros de forma anticipada, y 25 en taquilla, para todos aquellos que esperen al último momento

El festival vuelve a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Miranda. En cuanto a la selección de grupos, los organizadores dejan claro que siempre habrá hueco para el talento, sin importar la edad o el prime, con el objetivo de seguir transmitiendo la cultura hip hop.

«Siempre buscamos que sea un buen rap, de calidad, y con mensaje. Este cartel está más pensado para llegar a todo tipo de gente y queremos batir nuestro récord de asistencia, que tuvo lugar el año pasado. Estuvimos más de 400 personas y sirvió para compensar un poco lo de años anteriores. Ojalá podamos llenar el aforo actual de la sala, sería una gran noticia para nosotros», sentencian.

Artistas

Con Sharif y Dirty Porko como punta de lanza, el King of the Ebro vuelve a brindar espacio para que artistas emergentes peguen un golpe sobre la mesa.

El zaragozano Sharif es uno de los raperos referentes del rap en español, tanto en la península como en Latinoamérica. Con una larga trayectoria de más de 15 años, «cada lanzamiento demuestra su dominio de la escritura con unos versos limpios y profundos». Sharif tiene casi una decena de discos en solitario a sus espaldas con millones de reproducciones en Spotify y Youtube y «su obra e complementa con varios discos en colaboración con artistas enormes y talentosos. El primero de esos discos que se convirtió en un clásico, se trata de Curso básico de Poesía, proyecto que desarrolló junto a Rapsusklei y Juaninacka».

Por otro lado, Dirty es «un joven talento escribiendo letras que hablan de sí mismo y los suyos, de los problemas de los jóvenes sin oportunidades. Cuenta con más de 200 canciones publicadas entre ellas grandes temas como 'Hazme Five', 'Carne de Cañon' entre otras. Acaba de lanzar su última mixtape en solitario The Dirty Tape Vol2, y un trabajo a medias junto a su hermano Davile930».

Por último, Purini Madness, «una de las voces más potentes y auténticas del rap en español», vuelve a reencontrarse con su ciudad. Otros artistas como Emé o Blabbermouf, «un holandés que escupe metralla», llegan con la etiqueta de sorpresas para un público ávido de rap. Asimismo, El Doctor, directo desde Argentina, cierra un cartel repleto de talento. Un toque diferente.