Servicios acomete la renovación del caucho de seis parques infantiles de Miranda

Ha sido durante este fin de semana cuando muchos críos se han quedado con las ganas de poder pasar un rato en los parques infantiles ... repartidos por la ciudad, ya que al llegar, tanto ellos como sus mayores se encontraban con una sorpresa, había –y sigue habiendo en algunos– cinta policial precintando los espacios y, por lo tanto advirtiendo que no estaban en disposiciones de uso. Es lo que pasaba en los ubicados en los parques Antonio Machado, Gregorio Marañón y Miguel Delibes, en el de la Barriada 1º de Mayo, en el biosaludable de Anduva y en el de Suzana.

Mucho se ha especulado sobre los motivos, algunos creían que la medida se había adoptado porque se hubiera roto alguno de los elementos destinados al ocio de los pequeños y que, por motivos de seguridad, se cerraba todo el espacio.

Podría haber sido así, pero no parecía muy normal que hubiera sucedido lo mismo a la vez en seis parques diferentes, que han sido los que han permanecido inutilizados.

Desde la concejalía de Servicios su responsable, Guillermo Ubieto ha comentado que la razón no es otra que «la realización de tareas de mantenimiento. Ya sea porque ha pasado el tiempo o porque el parque tiene mucho uso el caucho se ha deteriorado y había que renovarlo. Para que seque bien y coja todas las propiedades los hemos precintado durante unos días para que la gente no lo pise». Las labores de reparación ya están hechas y lo que se prevé es que entre el lunes y el martes puedan estar nuevamente en condiciones de uso.

El que ha precisado una mayor actuación ha sido el que tiene más uso, el del Antonio Machado. «En una zona había una especie de bache y como podía ser peligroso porque podría provocar tropezones y caídas se ha arreglado y, aprovechando eso hemos hecho una campaña de arreglo de desperfectos».