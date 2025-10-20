El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
Uno de los afectados es el ubicado en el Antonio Machado. E. C.

Servicios acomete la renovación del caucho de seis parques infantiles de Miranda

Será en estos días cuando los espacios lúdicos para los más pequeños ya estarán en condiciones de uso

María Ángeles Crespo

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Ha sido durante este fin de semana cuando muchos críos se han quedado con las ganas de poder pasar un rato en los parques infantiles ... repartidos por la ciudad, ya que al llegar, tanto ellos como sus mayores se encontraban con una sorpresa, había –y sigue habiendo en algunos– cinta policial precintando los espacios y, por lo tanto advirtiendo que no estaban en disposiciones de uso. Es lo que pasaba en los ubicados en los parques Antonio Machado, Gregorio Marañón y Miguel Delibes, en el de la Barriada 1º de Mayo, en el biosaludable de Anduva y en el de Suzana.

