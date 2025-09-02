El servicio 'Mediacyl' ha atendido a 26 familias de Miranda este año La herramienta de la Junta sirve para evitar situaciones complejas y apoyar a los núcleos familiares con el diálogo

El Bono Infantil es un nuevo recurso que ofrece la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para ayudar a las familias de la comunidad a conciliar su vida familiar y laboral con las actividades que realizan los menores de entre 4 y 12 años fuera del horario lectivo escolar. Hasta la fecha, un total de 27.300 familias de la comunidad ha solicitado ya la ayuda de 200 euros por menor, para la cual ambos progenitores tienen que estar trabajando y tener unos ingresos menores de 55.000 euros entre ambos o la mitad si se trata de una familia monoparental.

En cuanto a plazos, hasta el próximo 15 de septiembre todavía es posible solicitarla. Por este motivo, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, durante su visita al centro Mediacyl Burgos, animó a las familias que aún no lo han hecho a cursar la solicitud. El presupuesto para esta subvención es de 16 millones de euros, pudiendo ser ampliados.

Precisamente, el servicio 'Mediacyl' —que intermedia en conflictos familiares promoviendo el diálogo— es otro recurso de ayuda a las familias de Castilla y León disponible en todas las provincias con cuatro centros de referencia y once centros adscritos. El centro de Burgos cubre esta provincia y tiene adscritos Miranda, Aranda y Soria. El presupuesto es de casi 2 millones de euros para dar servicio, a través de un concierto social, a todo el territorio autonómico. Los centros Mediacyl son un recurso social que la Junta pone a disposición de las familias y prestan un servicio de apoyo psicosocial de carácter gratuito, personalizado y confidencial, dirigido por un equipo de profesionales expertos en el ámbito.

El servicio 'Mediacyl' se creó para evitar situaciones complejas y apoyar a los núcleos familiares. Se trata de un servicio integral que aborda la situación desde distintas perspectivas y que se lleva a cabo de manera presencial. En lo que llevamos de 2025, se ha atendido a 569 familias, 26 de ellas en Miranda, 180 en el centro de Burgos y 20 en Aranda.

