Se atiende a niños y niñas de entre 0 y 3 años. Avelino Gómez

El Servicio de Atención Temprana de Miranda inicia el curso prestando apoyo a 27 menores

A medida que avance el año «cuando los niños y niñas ya acuden al colegio» el número de casos se irá incrementando

María Ángeles Crespo

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:45

El Servicio de Atención Temprana, el que en sus inicios allá por el año 1988 se conocía como de Estimulación Precoz es, tal y como ... argumenta el concejal de Servicios Sociales, Pablo Gómez, «un servicio fundamental dentro del área». Y lo ha ponderado aún más por el hecho de que en los últimos meses «por diferentes motivos hemos tenido un déficit de personal y tengo que agradecer que las profesionales hayan mantenido perfectamente la atención a todos los casos y, también tengo que hablar de los fisioterapeutas del hospital que han colaborado para que se haya podido mantener la calidad del servicio».

