El servicio de Atención Temprana de Miranda, bajo mínimos, con una única profesional

Atención Temprana está bajo mínimos. Una excedencia de un año y una baja por maternidad han dejado el servicio con una única profesional al frente ... que no puede atender a todos los menores que tienen en esa instalación un referente asistencial. La situación no es nueva, al menos en lo que respecta a la ausencia de la fisioterapeuta, ya que falta desde antes de acabar 2024, según denuncia una de las familias afectadas por la falta de personal, que lleva más de un mes sin una cita para acudir al servicio con su hijo de año y medio, cuando antes iba dos veces a la semana. En su caso a estimulación psicomotriz.

Un puesto que el Ayuntamiento se ha comprometido a cubrir en el corto plazo. Concretamente, se ha fijado la incorporación temporal de una nueva profesional en ese campo para el 2 de mayo, al inicio del próximo mes. Se va a contratar de la bolsa de empleo que tiene el Ayuntamiento con ese tipo de profesionales, con lo que una vez que se instale retomará la agenda habitual de citas con los niños y niñas de 0 a 3 años que requieran ese apoyo.

Pero no se va a hacer lo mismo con el puesto de fisioterapeuta. El Consistorio no dispone de una lista de candidatos de la que tirar y los técnicos municipales han descartado destinar un dinero a pagar la prestación de ese servicio por parte de profesionales particulares, por considerar que no es necesario ya que es un servicio que está asumiendo el área de rehabilitación del hospital, que cuenta con varios titulados en Fisioterapia en su plantilla.

«En Servicios Sociales estuvimos valorando recurrir al Ecyl o contratar a un fisioterapeuta de manera privada al que derivar a los pacientes, pero los técnicos del departamento aseguran que no es necesario y que con el apoyo del hospital se está dando atención a los usuarios», explicó el concejal del área, Pablo Gómez.

No lo ve así el padre de uno de los niños destinatarios de esos servicios, ya que al no haber terapeuta psicomotricista en Atención Temprana hace más de un mes que no se trata a su hijo en el servicio y, al aumentar las derivaciones al Santiago Apóstol, asegura que han pasado de tener tres citas a la semana a sólo una.

Pautas por profesionales

No cree el responsable de Servicios Sociales que ése sea el motivo, porque entiende que «las sesiones que recibe alguien en Atención Temprana, al igual que en cualquier otra área sociosanitaria, son aquellas que prescribe un profesional en función de un diagnóstico, no de las circunstancias».

Pero la familia tiene claro que eso no es así y que se está forzando a los usuarios a recurrir a servicios privados de profesionales que no todo el mundo puede pagar. En su caso, acudir a un fisioterapeuta que apoye ahora el avance de su hijo le supone más de 500 euros al mes. Importe que no cubre la ayuda de unos 300 que reciben de la Junta, porque al trabajo de ese especialista hay que sumar otras muchas necesidades como la compra de materiales adaptados. «Sólo el andador vale 850 euros. Para la estimulación se necesitan muchas máquinas: pesas, step... Yo he ido adquiriendo aquello que me ha recomendado el fisioterapeuta particular al que llevo ahora al niño», apuntó el progenitor de uno de los afectados.

Además, no echa en falta sólo el trabajo directo que las profesionales de Atención Temprana realizan con los menores, también las pautas que dan a los padres para que refuercen el tratamiento en casa. Cree que es algo esencial para los niños y niñas y que los padres no tienen por qué tener los conocimientos necesarios en la materia. «Yo puedo buscar en Internet, pero nunca va a ser lo mismo que seguir los consejos que te pueda dar el profesional que atiende personalmente a tu hijo», valoró.

De todos modos, el Consistorio sí se plantea crear las bases para tener una bolsa de empleo con fisioterapeutas, de cara a no tener que derivar gente a otros servicios en futuras ocasiones. Para esta situación ya no se va a llegar a tiempo.

Decisión que a algunas familias no les vale. «El servicio está desatendido. Si se sabe que una persona está embarazada hay que ser previsor con tiempo y tener ya listo un sustituto para cuando se coja la baja; y, lo mismo, cuando alguien solicita una excedencia con un periodo conocido», lamentaba uno de los afectados.