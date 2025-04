Sentidos, sensaciones, emociones ... y la interpretación, la clave de la vida

Estamos acostumbrados a percibir el mundo a través de vista, oído, olfato, gusto y tacto... y a capturar, a través de ellos, una información del ... entorno que nos rodea que, en función de cómo la interpretemos –y ahí está la clave– hará que afloren unas emociones u otras que van a definir lo que somos y cómo somos. Pero sólo a medias, porque si únicamente atendiéramos a los estímulos que nos llegan de esos sentidos mencionados, los denominados exteroceptivos nuestra vida, además de ser incompleta sería «muy pobre».

El cuerpo, en su interior guarda muchos otros receptores que «están continuamente recabando información que nos aportan a cada uno de nosotros de nuestro propio organismo. Son los sentidos interoceptivos, que son más vitales aún que los otros», detallaba Alfredo Selas, sumiller profesional, experto en vinos y en enología, materia sobre la que ha escrito numerosos artículos y análisis; hasta ahora que se ha animado a dar el salto de publicar su primer libro, 'El oráculo de tus sentidos en la bandeja de entrada'.

Un texto guiado por su propio deseo de profundizar en la toma de conciencia personal sobre nuestros sentidos, la interpretación de nuestras percepciones, las emociones que de ellas derivan y en cómo todo ello marca nuestra vida, define nuestra forma de ser y de pensar. Y es que Selas reconoce que, para él, hubo un antes y un después en su vida marcado por la toma de conciencia del uso de sus sentidos.

Aunque también tiene claro que no fue algo casual, sino entrenado. En su caso, tras pasar muchas horas de prácticas olfativas en un curso de sumiller profesional. Descubrir las sensaciones que le permitía percibir un único sentido despertó la curiosidad de ver qué pasaría si también escuchaba con atención al resto. Y no sólo a los exteroceptivos (gusto, vista, oído y tacto), sino también a los viscerales. «Deberíamos tomar conciencia de cómo están funcionando, porque lo hacen de modo inconsciente, aunque no queramos».

Y es que «la clave de la vida está en la interpretación que damos a la información que entra por nuestros receptores y las sensaciones que provocan; que, en última instancia, son las emociones. Pero al final del todo están los sentimientos, que son emociones que se han hecho conscientes», detalló el autor de un libro que presentará esta tarde, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Cervantes.

Prestar atención

De ahí, la trascendencia de 'enseñar' a nuestros sentidos para que, además, de sentir nos ayuden a interpretar nuestro entorno y no caigamos en la espiral de la vorágine actual que nos lleva a actuar sin reflexionar, obligándonos a dejar de lado el pensamiento crítico y la capacidad decidir por nosotros mismos.

«La vida es pura interpretación y no puede ser de otra manera, si no todos seríamos iguales», incidía Selas; sin dejar de poner el foco en que las personas, como se ha demostrado a través de la historia, «somos tremendamente adaptativas». Quizá porque no hay otra vía abierta en un mundo en el que la interacción es una condición inherente a todas las sociedades.

Pero eso no quiere decir que prestemos la atención debida a todo lo que nos rodea. Esa cultura cree que se está perdiendo y que cada vez se entrena menos. Todos tendemos a dar las cosas por hecho y no ponemos el foco en todo aquello que estamos haciendo, ni en el contexto que nos rodea. «Hay que hacer un uso más consciente de todos nuestros sentidos, para que nuestra vida sea más rica». Al menos en experiencia y en sensaciones.

«Todos los sentidos son importantes, pero vuelvo al principio: la clave, la interpretación. Sea lo que fuere, un vino o un beso que has dado o has recibido, quieras o no, lo interpretas, y en función de cómo lo haces; es decir, en función de qué neurotransmisores se expresen, o bien de la felicidad, o bien del miedo, del dolor, del peligro... tu cerebro reacciona», concluyó.