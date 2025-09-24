La senda peatonal a San Juan evitará las expropiaciones y se iniciará este año en Miranda

Si hay un paraje natural al que los mirandeses tengan un cariño especial es San Juan. El monte que acoge la popular romería es además ... uno de las zonas de recreo más frecuentadas durante todo el año, pero incomprensiblemente no cuenta con un camino seguro para poder llegar desde el casco urbano. Los caminantes tienen que subir por una carretera estrecha y sin arcenes, lo que pone en riesgo su seguridad, sobre todo cuando se cruzan dos vehículos y si se tiene en cuenta que muchas familias acuden con niños de corta edad.

Pero en pocos meses, los mirandeses podrán disfrutar de la caminata hasta San Juan con total tranquilidad ya que se va a construir una senda peatonal. Es uno de los proyectos impulsados por María Cueva y cuya obra comenzará antes de final de año. Los técnicos municipales están ultimando los pliegos para contratar el proyecto, trámite que estará listo en unas semanas. Si se cumplen los plazos, se podrá comenzar a allanar y acotar el camino antes de cerrar el actual ejercicio aunque la senda no estará operativa hasta los primeros meses del próximo año.

Una de las claves está en que finalmente no será necesario expropiar terrenos particulares como estaba previsto. Según las rutas que ha trazado el arquitecto, no es necesario recortar ninguna de las fincas o jardines particulares, lo que facilita la hoja de ruta ya que ahorra tiempo y evita mucha burocracia.

La idea es construir una senda en los márgenes actuales, adecentando la superficie para disponer de una anchura suficiente pero preservando su estado natural. Es decir, usando ripio y gravilla en lugar de asfalto. A medio plazo, en la otra cuneta, la concejala tiene en mente la posibilidad de construir un carril bici, una inversión a mayores pero a la que cree que se daría mucho uso ya que hay infinidad de ciclistas que suben regularmente a San Juan.

Además, también se baraja la posibilidad de instalar paneles explicativos a lo largo del camino sobre la flora y fauna del entorno, una actuación que en su conjunto, daría un impulso a un paraje que es una referencia como lugar de recreo pero a la que se puede sacar más provecho.

Con la senda peatonal, Cueva entiende que se salda una deuda histórica de la ciudad con el paraje natural más querido por todos los mirandeses. Y es que a pesar de que con los años se ha normalizado la imagen de familias caminando por una carretera sin arcén para disfrutar de una jornada de ocio en la naturaleza, no tiene mucha explicación que Miranda nunca se haya planteado mejorar el acceso a San Juan y construir una senda segura. La edil de IU tiene claro que una ve se ponga en marcha el nuevo camino, «serán muchas más personas las que se animen a subir al monte».

El presupuesto municipal para el presente ejercicio contempla una partida de 50.000 euros para la obra. El primer paso será contratar el proyecto, en el que se invertirán cerca de 15.000 euros y comenzar con el acondicionamiento del terreno para construir la senda. Si nada se tuerce, antes de que finalice el año comenzarán los trabajos y para la próxima primavera, será posible subir a La Laguna desde el centro de la ciudad sin estar preocupado por el tráfico.

Aunque hay otros lugares muy concurridos, sin duda San Juan es uno de los preferidos por la mayoría de vecinos por su belleza y por contar con la comodidad de las casetas sanjuaneras, lo que permite cocinar, disponer de mesas para comer y tejado para cobijarse.