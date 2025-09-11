Sencillo y sentido homenaje de CCOO a históricos militantes de Miranda

Reivindicar los derechos de los trabajadores es una de las funciones de los sindicatos y el azar quiso que el acto de homenaje y reconocimientos ... a históricos militantes de CCOO de Miranda llegara justo el día después en el que se debatiera y no saliera adelante la reducción de la jornada laboral.

«Estamos viviendo una etapa donde l solidaridad y los intereses de la clase trabajadora tienen poca visibilidadad en esta sociedad que se encuentra en un estado permanente de confrontación», argumentó la secretaria general del sindicato en Miranda Leticia Ruiz de Arcaute que puso sobre la mesa el debate parlamentario de la jornada anterior o los «discursos de odio de la ultraderecha y conflictos externos muy vergonzosos para la humanidad».

Por eso es por lo que se reivindicó desde el sindicato, con más orgullo si cabe el trabajo que en su día realizaron personas como Victoriano García, que militó en el sindicato y en el PC, y que fue el referente de la Federación de Pensionistas, y José Ramón Pelayo, secretario general de la organización durante doce años. Se dijo de ellos que «cada uno en su ámbito y en su época dieron parte de sus vidas comprometiéndose con CCOO», se quiso reconocer la labor realizada por ambos y para que los actuales militantes y los que lleguen en el futuro lo sepan es por lo que la ejecutiva ha decidido que a partir de ahora algunas dependencias llevarán su nombre.

El salón de actos llevará el de José Ramón Pelayo, una sala de reuniones el de Victoriano García. Las encargadas de descubrir las placas que lo atestigua fueron respectivamente la viuda y la hija de ambos históricos militantes.

También y para dar presencia a la mujer en las dependencias del sindicato uno de los despachos va a llevar a partir de ahora el nombre de Almudena Grandes.

Familiares de los homenajeados agradecieron el gesto y tanto ellos como algunos militantes evocaron la figura de quienes a partir de ahora estarán presentes de modo permanente en la sede del sindicato. Quienes intervinieron no pudieron ocultar su emoción. Y todos argumentaron que en estos momentos es más importante que nunca que los sindicatos , como es CCOO tomen la palabra. «Queda mucho por hacer», se repitió durante el sentido y sencillo homenaje que se hizo a estos histórico militantes.