Una semana de caminatas por Miranda con satisfacción y «cierta perplejidad» En fotografías que compartes en el grupo expresan las sensaciones que experimentan.

Antes de que llegara el confinamiento era habitual ver a las nueve de la mañana como se reunía el grupo que en su conjunto forman alrededor de cincuenta personas, reunirse en el punto de encuentro para iniciar una caminata por Miranda y sus alrededores, sin rumbos preestablecido pero consensuado por quienes aparecían en el lugar de inicio del recorrido.

Las medidas de restricción de movimientos les obligaron a dejar de lado su rutina, su paseo, «para muchas de las personas terapéutico», apunta Ana Fuentes, y «la verdad es que tener nuevamente la posibilidad de retomar la actividad ha sido una alegría tremenda, reconoce.

Ha pasado ya una semana desde el momento en el que se abrió un poco la mano y pudieron realizar esta actividad deportiva, «lo consultamos con la concejalía de Seguridad Ciudadana, y así nos dijeron que se podía considerar lo que hacemos, así que nos podemos mover en la franja horaria estipulada a primera hora de la mañana o por las tardes». Lo recalca porque argumenta que ha habido quien les ha comentado que lo suyo podría considerarse como un mero paseo. Así que para asegurarse que la suya es una actividad deportiva no dudaron a la hora de informarse.

En estos días han disfrutado con la experiencia que está, eso sí, alejada de lo habitual para el grupo que era eso un grupo porque hacían los recorridos conjuntamente. «Ahora toca cumplir con las normas para que la desescalada se haga de forma segura y no retrocedamos, así que las caminatas las hacemos cerca de nuestras casas y en solitario».

Se ha dejado aparcado, por obligación, el hábito de compartir recorrido y conversación pero al menos «podemos hacer ejercicio». Y lo que ahora emplean para suplir la conversación durante el recorrido son las redes sociales. «Es una forma nueva de compartir experiencias pero seguimos haciendo fotografías de las caminatas y las compartimos en el grupo de whatsApp que ya teníamos.

Y no sólo eso, también han optado por la realización de vídeos que también comparten. «Hemos hecho varios y es la manera que tenemos de mantenernos en contacto. No es lo mismo evidentemente, pero es una buena manera de mantener el buen ambiente que tenemos en el grupo», apunta Ana Fuentes que reconoce que tenían todas muchísimas ganas y «lo que se puede decir es que la sensación que tenemos es la de satisfacción».

Preocupación

Si una de las sensaciones que, insiste, están teniendo de modo colectivo y comparten es la de satisfacción, explica también que en sus puestas en común de lo que están viviendo quienes forman el grupo Caminatas por Miranda, coinciden a la hora de decir que «también estamos preocupadas y no se nos ocurre otra palabra que la de espanto».

Lo dice porque ellas que pasean a primera o última hora del día se están encontrando «con actitudes irresponsables. Una cosa es que se nos permita a todos salir a hacer ejercicio, y otra muy diferente que se vean en muchas ocasiones grupos numerosos de gente. Hay lugares en los que se ve con claridad que no se respeta la distancia social y parece que algunos aprovechan ese tiempo para reunirse y conversar con amigos».

Cree que la mayoría de los mirandeses está siendo responsable pero apunta que «nos preocupa mucho que haya quien no respete las normas que no se han puesto por capricho, sino por seguridad de todos, por nuestra salud. Si damos pasos atrás, si entramos en bucle sería terrible. Tenemos que ser cuidadosos porque si retrocedemos no podremos ni siquiera disponer de las horas que ahora tenemos».

Espera que con el paso de los días la estas ansias «de todos por salir a la vez» vayan disminuyendo y todo se vaya normalizando. Lo que no cambia para quienes hacen las caminatas es que en estos días una de sus sensaciones más grandes es «la de la libertad».