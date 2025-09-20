El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
La calle La Fuente podría ser de doble sentido. Avelino Gómez

Semáforos de doble sentido y más horarios de autobús urbano son medidas que propone Miranda

La variante sería la solución definitiva, pero mientras se plantean otras propuestas a corto plazo que requieren mucho menos coste

Raúl Canales

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:53

La posible solución a los problemas de trafico que genera la peatonalización de la Parte Vieja lleva más de dos décadas plasmada en papel, concretamente ... en el Plan General de Ordenación Urbana, que recoge la construcción de la variante por la carretera de las canteras. Es la opción que ahora el concejal de Urbanismo pretende retomar, por lo que ha pedido a sus socios de gobierno que inicien los trámites legales y las negociaciones con otras administraciones para conseguir financiación.

