Semáforos de doble sentido y más horarios de autobús urbano son medidas que propone Miranda

La posible solución a los problemas de trafico que genera la peatonalización de la Parte Vieja lleva más de dos décadas plasmada en papel, concretamente ... en el Plan General de Ordenación Urbana, que recoge la construcción de la variante por la carretera de las canteras. Es la opción que ahora el concejal de Urbanismo pretende retomar, por lo que ha pedido a sus socios de gobierno que inicien los trámites legales y las negociaciones con otras administraciones para conseguir financiación.

Pero es una obra de futuro. Por eso es necesario buscar alternativas más viables. Algunas de las ideas que se han planteado en las últimas semanas apuntan a mejorar el servicio de transporte público, ya que los buses si están habilitados a circular por la Parte Vieja. Para reducir el tráfico de coches hacia el Crucero serían necesarias más frecuencias y tarifas reducidas para los vecinos. También hay voces que reclaman soluciones para patinetes, motos de baja cilindradas y bicicletas. «No tiene sentido que a un chaval que va en bici se le obligue a ir por la Nacional, porque es un riesgo», critican los detractores de la peatonalización, que citan ejemplos concretos que han sucedido durante los fines de semana del verano. «Cuando pides comida a domicilio, el repartidor tiene que dar la vuelta por la N-1. Además de ser más peligroso, tarda mucho más tiempo», lamentan.

Otra de las alternativas que deberían estudiarse es la colocación de un semáforo de doble sentido en calle La Fuente. La propuesta, salida de las filas del PP, permitiría una peatonalización parcial de la Parte Vieja, similar a la acometida en verano, y generaría menos molestias al resto de barrios.

La batería de medidas es extensa. Por ejemplo, más aparcamientos disuasorios porque tanto el de Sagrados Corazones como el del Conservatorio suelen tener mucha ocupación, colocar badenes reductores de velocidad o habilitar solo el paso a residentes en el casco histórico.