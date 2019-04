El sello de Luko y Royo, protagonista en el himno del Araba Euskaraz de este 2019 Se está ultimando la grabación del videoclip promocional de la canción. / L. R. El dúo ha contado con un gran equipo para dar vida a la canción que lleva por título 'Gertu' que puede traducirse por 'cerca de ti' SILVIA DE DIEGO Lunes, 8 abril 2019, 01:57

La música es un lenguaje universal y no entiende de barreras idiomáticas. No será hasta el próximo 16 de junio cuando vea oficialmente la luz pero la banda sonora del Araba Euskaraz de este 2019 tiene el sello de Luko y Royo. Koldo Martínez explica que todo surgió el pasado mes de diciembre. «Los que lo organizan este año son los miembros de la Ikastola Armentia de Vitoria y dado que me conocían tanto por Luko y Royo como por la banda Steamboat Jazz me propusieron hacer una canción. La sorpresa para mi fue monumental porque nuestra música nunca pensamos que podría ser la banda sonora en este tipo de formatos y eventos».

La fiesta del Araba Euskaraz es el encuentro que realizan las ikastolas alavesas para recaudar dinero y potenciar el uso del euskera. Cada año se celebra en un sitio diferente, teniendo como fin conseguir dinero para realizar reformas o algún cambio en la ikastola de ese pueblo

La propuesta final de este año «dará que hablar» ya que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora». Ska, pop, instrumentos autóctonos como la trikitixa u otros estilos como el heavy han sido ya utilizados pero la creatividad musical funde en esta ocasión ingredientes como el swing, el jazz New Orleans y el funk.

En la elaboración de la melodía han trabajado un importante equipo de músicos e instrumentos que hacen que 'Gertu', el título oficial de la canción transmita «muy buen rollo». Entre ese grupo figuran Igor Urruchi al frente del clarinete, Ibon Díaz en el banjo, Iker Uriarte a la batería, Gonzalo Fernández con el trombón, Jon Ander encargado de la tuba, Adrián Royo al piano y Koldo Martínez trompeta y voz. «Junto a todos nosotros no nos podemos olvidar de la cantante Naroa Gainza y del coro de voces de la Ikastola Armentia que participa en los estribillos», matiza Koldo.

La letra es fruto de Antton Aranburu y habla de abrir las puertas al euskera y normalizar su situación. «Cerca de ti es la traducción del título y el mensaje es muy positivo habla de la inclusión del idioma y su normalización y acercamiento a la sociedad».

La grabación del tema tenía lugar en un estudio en Otxandio en Vizcaya y concluía a mediados del pasado marzo. «Nosotros siempre apoyamos la cultura para que las nuevas generaciones sean cada vez más libres y felices. Una vez hecha la melodía, Adrián fue el encargado de realizar todos los arreglos para todos y cada uno de los instrumentos que intervenían dentro de la compasión».

Videoclip y otros actos

Durante estos días todos los implicados están participando en la elaboración del videoclip promocional. Se están tomando diferentes localizaciones y en el mismo participan todos y cada uno de los músicos y voces que han hecho posible este bonito proyecto. «Cada provincia de Euskadi tiene su propia celebración además de que también se hace en Francia y en Navarra. Es increíble que hayan contado con nosotros , en todos los casos, son músicos de reconocido prestigio dentro del mundo Euskaldun y también fuera de él. Que nuestra composición se convierta en un himno es todo un orgullo». Los interesados en saber más sobre el vídeo que se está elaborando pueden consultar las redes sociales y a través del Facebook en Araba Euskaraz se puede seguir el proceso evolutivo.

El polígono de Borinbizkarra acogía hace unas semanas una plantación popular que ha servido para crear una «isla» natural formada por 100 árboles y arbustos. Niños, jóvenes y adultos participaron en una actividad organizada por la ikastola Armentia, impulsora de la XXXIX edición del Araba Euskaraz. El encuentro tuvo lugar en unos terrenos situados entre el número 11 de la calle Océano Pacífico y las vías del tren. En concreto, junto al parque infantil con troncos inaugurado a finales del año pasado y a escasos metros de la pasarela peatonal que cruza el corredor ferroviario y comunica con el resto de Zabalgana. El Ayuntamiento de Vitoria colaboró en el evento familiar a través del Departamento de Medio Ambiente y el Centro de Estudios Ambientales . «Nos hace ilusión pensar en él como «el bosque del euskera», explicaba Uxue Santxo. Esta madre fue una de las voluntarias de la Ikastola Armentia encargada de coordinar la acción, que transformará el paisaje del barrio.