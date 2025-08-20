Las seis pedanías de Miranda reclaman al unísono que el Ayuntamiento les pague las subvenciones

Ayuelas, Guinicio, Ircio, Montañana, Orón y Suzana son las seis pedanías mirandesas y aunque no todas son del mismo color político, tienen muchos problemas en ... común. Sus alcaldes trabajan de modo desinteresado, y para conseguir lo mejor para cada uno de sus pueblos y para poder solventar las necesidades de sus vecinos y afrontar los gastos derivados de las actuaciones puntuales o programadas necesitan, como todo el mundo, dinero; una liquidez que consiguen a través de las subvenciones que les llegan del Ayuntamiento de Miranda o que, mejor sería decir tal y como está la situación, que debería llegarles desde el Consistorio de la ciudad.

Estamos en el mes de agosto y llegados a estas alturas del año ninguna de las pedanías ha recibido lo que les corresponde. Así las cosas y sabedores unos y otros que la situación era exactamente igual en todas las pedanías han mantenido un encuentro para poner en común sus preocupaciones y reclamar al concejal del área, Guillermo Ubieto, que se les paguen ya las subvenciones.

Las seis pedanías han hecho un frente común para reivindicar el pago de ese dinero que necesitan para el día a día de sus pueblos. Se han unido porque habitualmente el dinero llegaba a sus arcas en el mes de julio –lo hacía el 70% del montante total–, y las pedanías debían hacerse cargo del 30% restante, por adelantado, para poder justificar a final de año el total, y en este ejercicio no ha llegado todavía nada.

Consideran los alcaldes que si plantea su queja de modo conjunto será más fácil que se puedan solucionar sus problemas, que no son pocos ya que tienen claro que les va a quedar poco más de un trimestre para realizar todas las inversiones.

Ahora mismo al no disponer de líquido para afrontar los gastos ordinarios por un lado y para ejecutar algunos trabajos se tienen que convertir en deudores de los contratados, y entienden que no es la mejor de las soluciones. Como no les llega el dinero algunos han tenido que organizar las fiestas a crédito.

Es urgente

La situación se les está complicando más si se tiene en cuenta que todo el dinero que reciben deben gastarlo y justificarlo en diciembre. Van a tener poco más de un trimestre y, si el impago por parte del Ayuntamiento de Miranda se prolonga, iniciarán el 2026 con sus cajas completamente a cero. Inciden en que es urgente que les llegue el dinero que les corresponde.

Así las cosas lo que han trasladado al concejal del área es que, por un lado se les abone ya el montante correspondiente al año en curso y que en el próximo las subvenciones se les paguen en el transcurso de los tres primeros meses del año. Creen que esa es la única manera de poder realizar los trabajos necesarios en sus pueblos.

Los alcaldes pedáneos iniciaron el 2025 con mucho optimismo puesto que habían llegado a un acuerdo con el Consistorio para cobrar el 100% de la subvenciones para inversiones, pero ahora, bien mediado agosto han visto ninguna cantidad, y entienden que la situación se está tornando para todos ellos en insostenible.

Así las cosas, se ha cumplido lo de que la necesidad obliga, y todos, con signos políticos diferentes, se han unido para hacer un frente común y exigir que se les abone ya lo que se les adeuda y que para el próximo ejercicio los pagos que para ellos son tan necesarios se realicen en los primeros meses porque esa es la única manera que tienen para poder atender las necesidades de los vecinos de sus pueblos.