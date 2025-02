Un segundo policía local da positivo tras hacerse los test a toda la plantilla

cristina ortiz Miércoles, 13 de mayo 2020, 22:52 Comenta Compartir

Un agente de la Policía Local ha dado positivo en los test rápidos que se han realizado esta semana a todos los integrantes de la plantilla que se encuentra en estos momentos en activo en la ciudad. Efectivo que, tal y como explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, se encuentra en aislamiento en casa a la espera de que se conozca hoy el resultado de la Prueba de Detección Molecular (PCR) que se le realizó ayer mismo.

En total han sido 27 los policías municipales a los que se les ha realizado el test. Grupo al que hay que sumar otros 27 bomberos y otros dos más que están citados para mañana. De momento, los integrantes del Servicios Contraincendios que han pasado por ese análisis han dado negativo, a excepción de uno al que le ha dado que cuenta con inmunidad, por lo que habría pasado la enfermedad siendo asintomático. «En este caso no ha habido que hacer nada porque ya está recuperado».

Los análisis comenzaron a realizarse el lunes por la tarde en el polideportivo, en las dependencias del Gabinete Médico Deportivo de Anduva. Previamente, ese mismo día por la mañana responsables municipales se trasladaron a Burgos, a la Gerencia de Atención Primaria para recoger los kits y todo el material necesario para llevar a cabo los análisis.

Quien sigue en aislamiento es el agente que la pasada semana dio positivo en la PCR, una prueba que le fue realizada con anterioridad a esta actuación. Fue el 26 de abril cuando el funcionario notó un síntoma de los relacionados con la infección por coronavirus y, desde ese día, no volvió a trabajar. Y sigue sin hacerlo al dar positivo la pasada semana. Negativo dieron sus seis compañeros de turno en los análisis que se les realizó poco después.

En principio no está previsto extender el testeo al resto de la plantilla del Ayuntamiento; aunque dependerá de las decisiones que adopte la Gerencia de Atención Primaria que es quien marcó que había que hacer pruebas a policías y bomberos de la región. «Y es lo que hemos hecho nosotros. Si el día de mañana nos indican que hay que hacérselo a otro grupo, lo haremos».

De manera paralela, Seguridad Ciudadana sigue trabajando en el estudio de las solicitudes de ampliación de terrazas solicitadas por los establecimientos de hostelería de la ciudad. De momento, son 52 los locales que han pedido al Ayuntamiento poder ampliar el espacio a ocupar en la vía pública para no tener que reducir al 50% el número de veladores.

Hasta la fecha, el departamento de Pablo Gómez ha estudiado y calculado las opciones de 30 bares. Son los que se han visitado in situ en 27 casos se ha dado el visto bueno a esa opción; si bien, el concejal dejó claro que eso no significa que todos ellos vayan a abrir en la Fase 1, ya que en algunos casos no lo tienen claro aún. De los tres locales a los que no se les ha dado esa opción, en dos casos ha sido por no estar al corriente de pago de la tasa municipal por los veladores; y en el otro, por tener solo mesas altas y, en principio, la orden no contempla la ampliación en ese caso.