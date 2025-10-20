Segio Herrera y Lisci estarán en la 'XI Vuelta al cole' contra la leucemia infantil en Miranda

El colegio Sagrada Familia lleva ya once años organizando una particular 'Vuelta al cole' solidaria con la que consigue recursos económicos para que se siga ... investigando sobre la leucemia infatil. Una cita solidaria que este año va a contar con la presencia de dos figuras del futbol, el guardameta Sergio Herrera y su entrenador en Osasuna, el tan querido y recordado por la afición rojilla Alessio Lisci.

Cabe recordar que la actividad se denomina 'Vuelta al cole' porque los participantes rodean el centro educativo caminando o corriendo y, con este gesto, muestran su solidaridad con los niños y niñas que padecen leucemia y piden que se siga investigando.

Este año la cita será el viernes, día 24, a las cuatro de la tarde, y cada participante aportará un euro al inscribirse. El colegio espera superar la participación habida en esdiciones anteriores y para incentibarla se cuenta con la colaboración de clubes como el Mirandés, el Athletic, el Alavés, el Casco Viejo, el Lantarón o el Cronos y el Club de Tenis Miranda, así como con la de Adrina Nanclares, que donarán artículos que se sortearán.

Los beneficios irán dirigidos a la Fundación Unoentremil que financia, de forma continuada proyectos de investigación contra la leucemia infantil, que en la última década ha mantenido cuotas de curación de un esperanzador 80%.