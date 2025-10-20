El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
En la pasada edición el invitado fue Fernando Llorente. Avelino Gómez

Segio Herrera y Lisci estarán en la 'XI Vuelta al cole' contra la leucemia infantil en Miranda

Será el viernes 24 de octubre

María Ángeles Crespo

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:15

Comenta

El colegio Sagrada Familia lleva ya once años organizando una particular 'Vuelta al cole' solidaria con la que consigue recursos económicos para que se siga ... investigando sobre la leucemia infatil. Una cita solidaria que este año va a contar con la presencia de dos figuras del futbol, el guardameta Sergio Herrera y su entrenador en Osasuna, el tan querido y recordado por la afición rojilla Alessio Lisci.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  3. 3

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  4. 4

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  5. 5

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  6. 6 Las entradas para La Oreja de Van Gogh en Bilbao ya están agotadas
  7. 7 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  8. 8

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  9. 9

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  10. 10 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Segio Herrera y Lisci estarán en la 'XI Vuelta al cole' contra la leucemia infantil en Miranda

Segio Herrera y Lisci estarán en la &#039;XI Vuelta al cole&#039; contra la leucemia infantil en Miranda