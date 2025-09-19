La sede de la Junta en Miranda renueva su sistema de climatización

La Junta va a invertir 258.729 euros en renovar el sistema de climatización de su edificio administrativo en Miranda. Una obra que va a ... llevar a cabo la empresa Venticlima SA en el plazo de 4 meses. Las actuaciones se suman a otras reformas anteriores para su actualización, e incluyen también la implementación de un nuevo sistema de ventilación de aire primario para mejorar su calidad en el interior.

El sistema existente, además de contar con equipos con poca eficiencia, se ha quedado obsoleto. Respecto a la ventilación de aire exterior, se da el caso de que la red de extracción que hay no tiene aporte de aire, por lo que no cumple con la normativa vigente.

Así, entre las intervenciones se encuentran la sustitución de fancoils, o terminales de climatización, por otros con mejores prestaciones, y la colocación de un nuevo equipo de producción de aire exterior. Para perfeccionar la eficiencia global de la instalación, se controlarán de forma centralizada con la intención de optimizar el funcionamiento y adecuarlo a la ocupación real y a los horarios del edificio.

Además, con esta reforma se pretende también colocar un método de control integral, universal y abierto. Con ello se podrán monitorizar y gestionar los diferentes servicios de las instalaciones desde un único terminal.

Todas las unidades necesarias se instalarán en el falso techo o en el suelo para no provocar daños en la parte exterior. Caber recordar que el edificio data de principios del siglo XX y según el catálogo municipal de bienes protegidos de Miranda y su estructura no puede sufrir modificación alguna.

La ejecución de las obras se llevará a cabo por fases, desplazando a los trabajadores de sus puestos cuando sea necesario, permitiendo que se siga dando servicio durante el tiempo que duren.