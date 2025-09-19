El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo sistema no puede alterar la estructura de un edificio catalogado y con protección. Avelino Gómez

La sede de la Junta en Miranda renueva su sistema de climatización

Venticlima ejecutará la obra por un importe de 258.729 euros en cuatro meses

Cristina Ortiz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:49

La Junta va a invertir 258.729 euros en renovar el sistema de climatización de su edificio administrativo en Miranda. Una obra que va a ... llevar a cabo la empresa Venticlima SA en el plazo de 4 meses. Las actuaciones se suman a otras reformas anteriores para su actualización, e incluyen también la implementación de un nuevo sistema de ventilación de aire primario para mejorar su calidad en el interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  4. 4

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  7. 7

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  8. 8 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  9. 9 El día que Angelina Jolie y Brad Pitt se perdieron en Bilbao y pidieron ayuda a un barrendero
  10. 10 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La sede de la Junta en Miranda renueva su sistema de climatización

La sede de la Junta en Miranda renueva su sistema de climatización