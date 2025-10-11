El Sareb delega en Ferrovial el cerramiento de los chalés abandonados en El Crucero de Miranda

La problemática situación de las cinco viviendas abandonadas en la calle Gloria Fuertes, en un complejo residencial de El Crucero, parece acercarse a su final. ... Tras una serie de actuaciones «más que insuficientes» por parte del Sareb, el titular de las construcciones, la Concejalía deUrbanismo del Ayuntamiento ha logrado un nuevo compromiso de intervención por parte del popularmente conocido como 'banco malo' para poner solución a los problemas de insalubridad y seguridad denunciados por los vecinos.

«En abril se comprometieron a realizar los arreglos y a llevar a cabo el mantenimiento del complejo. Sin embargo, vino una empresa subcontratada que sólo limpió las casas un poco por dentro y realizaron un cerramiento de la zona trasera de las viviendas.Pero no fue así en la parte delantera ni en el recinto de acceso. Las puertas delanteras están abiertas, las puertas de garaje abiertas, persianas y ventanas igual...si entrabas podías quedarte dentro», explica Guillermo Ubieto, titular del departamento.

Con este escenario y tras la pertinente revisión del inspector municipal, se procedió a contactar de nuevo con el Sareb para denunciar que «esos trabajos eran más que insuficientes, ni siquiera se había dejado a medias; dejando un muy fácil acceso a la zona, por lo que iba a seguir entrando gente y haciendo un uso inadecuado de la zona».

Completado el segundo requerimiento de actuación por parte del ente municipal, el Sareb envió a Ferrovial, la empresa en la que delega la intervención, para reunirse con la inspección de Obras y el aparejador municipal. Todo ello con objetivo de agilizar el procedimiento.

«Ya se les ha trasladado todos los trabajos que deben hacer. El cerramiento de ventanas, de todas las puertas, mantenimiento de las zonas verdes, poda, cierre de recinto, de los agujeros y otras muchas más labores. Ferrovial se ha comprometido a realizar estos trabajos y es una gran noticia para todos después de tanto tiempo», añade el edil.

Tóxicos

Y es que cabe recordar que estos chalés llevaban tiempo anclados en el juzgado, «creo que quebró la empresa y siempre hemos intentado hacer requerimientos, pero no pudimos pedir responsabilidades a los titulares en su momento. En abril pudimos saber que está en manos del Sareb, al que seguramente llegaría como un activo tóxico», comunicaba Ubieto.

La situación era insostenible tanto por insalubridad como por motivos de seguridad. «Hay muchas quejas de los vecinos, se cuela la gente e incluso ha habido incendios en las viviendas abandonadas», subrayaba.

Sin embargo, ahora la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se ha comprometido por segunda vez a hacerse cargo del correcto estado y mantenimiento de las cinco viviendas que tutela y también del cerramiento del perímetro de los chalets y el tabicado de las construcciones.

La crisis del ladrillo dejó abandonada a su suerte una promoción de viviendas que se encontraba ya en la última fase y, desde entonces, han sido blanco fácil para los ladrones de chatarra y también para los grupos de adolescentes que usan las casas como punto de reunión. Se han registrado numerosos botellones e incluso algún pequeño incendio, generando malestar a los vecinos.

«Los técnicos municipales han contactado con los técnicos de la empresa contratada, de Ferrovial, y el compromiso del Sareb es firme. Esperan poder realizarlos en un corto periodo de tiempo, no nos han aportado un plazo concreto pero esperamos que de una vez por todas se solucione la situación de este complejo que tantas molestias.