Sólo se ha cerrado la parte posterior y quedan muchas actuaciones por acometer. Avelino Gómez

El Sareb delega en Ferrovial el cerramiento de los chalés abandonados en El Crucero de Miranda

Urbanismo logra un nuevo compromiso de la propiedad tras una primera intervención «mucho más que insuficiente»

Toni Caballero

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:16

La problemática situación de las cinco viviendas abandonadas en la calle Gloria Fuertes, en un complejo residencial de El Crucero, parece acercarse a su final. ... Tras una serie de actuaciones «más que insuficientes» por parte del Sareb, el titular de las construcciones, la Concejalía deUrbanismo del Ayuntamiento ha logrado un nuevo compromiso de intervención por parte del popularmente conocido como 'banco malo' para poner solución a los problemas de insalubridad y seguridad denunciados por los vecinos.

