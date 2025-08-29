El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Suelen ser de carácter verbal, pero también van en aumento las agresiones físicas. Avelino Gómez

Los sanitarios denunciaron un total de seis agresiones el pasado curso en Miranda

La Consejería de Sanidad no admite denuncias anónimas y los profesionales sienten «miedo» ante la exposición de datos

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:04

Los profesionales de los centros sanitarios mirandeses son objeto de cada vez más agresiones en el desarrollo de sus funciones, particularmente en las ramas de ... atención primaria y en el ámbito de los servicios de urgencias. No se trata de una problemática específica de nuestra ciudad, sino que es un dilema creciente y generalizado en todo el territorio nacional que, en los últimos meses, también está teniendo un mayor estallido en los centros de nuestra ciudad. Tanto es así que, a lo largo de 2024, se registraron hasta 6 denuncias por agresión verbal o física por parte de los sanitarios de Miranda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  4. 4

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  5. 5 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  6. 6 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  7. 7 «Mientras yo dudo con Javi, a Nahia, una pareja de cirujanos le propone un intercambio%u2026»
  8. 8 El cachondeo en redes entre Athletic y Dortmund, rivales en Champions: «Ni idea de quién es ese tipo»
  9. 9 Un hombre le roba el móvil a punta de navaja y le obliga a hacerse un selfie con él en Balmaseda
  10. 10

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los sanitarios denunciaron un total de seis agresiones el pasado curso en Miranda

Los sanitarios denunciaron un total de seis agresiones el pasado curso en Miranda