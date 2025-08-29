Los sanitarios denunciaron un total de seis agresiones el pasado curso en Miranda

Los profesionales de los centros sanitarios mirandeses son objeto de cada vez más agresiones en el desarrollo de sus funciones, particularmente en las ramas de ... atención primaria y en el ámbito de los servicios de urgencias. No se trata de una problemática específica de nuestra ciudad, sino que es un dilema creciente y generalizado en todo el territorio nacional que, en los últimos meses, también está teniendo un mayor estallido en los centros de nuestra ciudad. Tanto es así que, a lo largo de 2024, se registraron hasta 6 denuncias por agresión verbal o física por parte de los sanitarios de Miranda.

En este sentido y diferenciando entre los diferentes espacios, 5 denuncias fueron registradas por profesionales del Hospital Comarcal Santiago Apóstol y 1 en Atención Primaria del Centro Miranda Este.

«Esto no quiere decir que no haya habido más agresiones, sólo hace referencia a las notificaciones recibidas. Hasta el momento, la denuncia por parte del sanitario no puede ser anónima, por lo que se ha solicitado a la interlocutora policial que pueda hacerse al menos con el número de colegiado, pero actualmente debe hacerlo la persona agredida. El miedo a denunciar es alto por la exposición de datos es alto» explica Carmen García, la responsable del sector de Sanidad del CSIF en Burgos.

Al hilo de lo comentado por la representante de los sanitarios, EL CORREO ya publicó que, desde principios de año, han continuado los ataques verbales en los centros mirandeses y como mínimo se han producido otros dos, aunque ninguno de ellos se ha llegado a notificar de forma oficial. Los motivos para no formular la correspondiente denuncia suelen aludir al temor ante posibles represalias por parte del agresor, a la inseguridad que sienten los profesionales sanitarios o a la presión que pueden llegar a recibir por parte de la Gerencia de Servicios Sociales.

Ante este escenario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado recientemente la Consejería de Sanidad cambiar el modelo de tarjetas identificativas utilizadas por los profesionales de Sacyl. El sindicato reclama que se eliminen los apellidos y otros datos personales no esenciales, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y como medida preventiva frente a las agresiones que sufre el personal sanitario.

Asimismo, considera que la exposición de datos como nombre completo y apellidos, visibles en las tarjetas, puede facilitar la localización y contacto de esas personas fuera del entorno asistencial. «Hemos detectado situaciones de acoso, amenazas y uso indebido de estos datos personales, que han generado un grave estrés emocional y riesgo para muchos trabajadores», añade Enrique Vega, presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León.

Habitualmente, estos ataques «suelen ser verbales», apuntan algunos sanitarios mirandeses consultados que prefieren mantenerse en el anonimato, aunque también van en aumento las agresiones físicas y, en ocasiones, las amenazas pueden acabar evolucionando a golpes.

«Las más afectadas por estos ataques son las mujeres, enfermeras y médicas», subraya Carmen García, aunque la problemática se extiende a todo tipo de profesionales sanitarios.

Cabe recordar que, en los centros sanitarios del conjunto de la provincia de Burgos, se registraron en torno a 50 denuncias por agresiones a profesionales desde diciembre de 2024 al pasado 31 de mayo, pero ninguna de ellas fue notificada en Miranda.

La cifra aumenta anualmente. Por ello, recalcamos que es muy importante notificar las agresiones, denunciar y ponerse en contacto con los delegados de prevención», reitera la portavoz de CSIF.

Enfado

El grueso del personal sanitario mirandés sitúa a la «presión asistencial» como uno de los principales motivos de esta crispación que puede acabar dando origen a las agresiones en los centros médicos.

«Hay gente que piensa que nos lo merecemos e incluso acaban diciéndote que, aunque no les parece bien que nos agredan, a veces es lo que nos buscamos. Pero no es nuestra culpa que la lista de espera sea tan larga ni que un paciente tenga que esperar un año o más tiempo para ver a un especialista. En ningún caso se puede justificar una agresión verbal o física contra un trabajador que está intentando de hacer su trabajo lo mejor posible. Como somos los que trabajan de cara al público, pues lo pagan con nosotros, como si fuésemos los que tomamos las decisiones o aplicamos las políticas sanitarias», cierran los sanitarios.

Todos los estamentos concuerdan en que debe haber cambios para evitar el aumento número de agresiones y «Castilla y León no puede seguir siendo espectadora pasiva de la creciente violencia contra el personal sanitario. Es hora de actuar con firmeza», concluyen desde CSIF.