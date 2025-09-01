El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un accidente entre dos vehículos causa retenciones en la BI-637 a la altura de Erandio, en sentido Getxo
El anterior proceso de fidelización logró vincular al centro a siete profesionales. Avelino Gómez

Sanidad oferta de nuevo diez plazas de especialistas para el hospital de Miranda

Mediante un segundo proceso de fidelización de recién titulados busca incorporar, entre otros, a tres cardiólogos y dos radiólogos

Cristina Ortiz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:52

Sanidad vuelve a apostar por los contratos de fidelización para cubrir las plazas vacantes de especialistas médicos en el Santiago Apóstol y en el resto ... de hospitales públicos de la región. La segunda oferta lanzada este verano para captar a residentes que finalizan su formación busca vincular al centro sanitario mirandés a diez especialistas más, que se sumarán a los siete que se logró atraer gracias a la convocatoria anterior que se cerró a mediados de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  2. 2

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  5. 5 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  6. 6 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  7. 7

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»
  8. 8

    El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria
  9. 9 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  10. 10

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sanidad oferta de nuevo diez plazas de especialistas para el hospital de Miranda

Sanidad oferta de nuevo diez plazas de especialistas para el hospital de Miranda