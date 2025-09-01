Sanidad oferta de nuevo diez plazas de especialistas para el hospital de Miranda

Sanidad vuelve a apostar por los contratos de fidelización para cubrir las plazas vacantes de especialistas médicos en el Santiago Apóstol y en el resto ... de hospitales públicos de la región. La segunda oferta lanzada este verano para captar a residentes que finalizan su formación busca vincular al centro sanitario mirandés a diez especialistas más, que se sumarán a los siete que se logró atraer gracias a la convocatoria anterior que se cerró a mediados de julio.

Dentro del listado de plazas ofertadas para la ciudad destaca la de cardiólogos, ya que se ofrecen tres contratos de larga duración en esa especialidad. Copan casi un tercio de la oferta y su incorporación permitiría, entre otras cosas, reducir la lista de los 171 pacientes que al finalizar junio esperaban una primera consulta con ese ámbito.

También se busca poder sumar a dos profesionales formados en radiodiagnóstico. El listado incluye además un puesto para el área de Cirugía Ortopédica y Traumatología, una especialidad que al acabar el primer semestre tenía a 1.539 personas en lista de espera para una primera cita y a 226 para ser operadas.

La oferta de plazas para profesionales recién titulados incluye además una de Farmacia, otra de Obstetricia y Ginecología, una de Oncología Médica y otra de Urología, una especialidad que ante la presión asistencial que acumulaba llevó al centro a contratar con Recoletas Burgos algunas de las pruebas e intervenciones.

La propuesta de Sanidad plantea igualmente incorporar a cinco médicos que desarrollen su actividad profesional de manera compartida entre el Santiago Apóstol y el HUBU. Ése es el caso de una plaza que se oferta para Ginecología, otra de Radiodiagnóstico y una más en Urología. Profesionales que apoyarían el trabajo de los que se quieren incorporar en exclusiva para esos mismos departamentos en el hospital comarcal.

El listado se completa con otros dos especialistas compartidos en las áreas de Anestesiología y Reanimación y Rehabilitación.

Resultado, a final de mes

En total, 15 profesionales de los 171 que el ejecutivo regional quiere contratar mediante este segundo proceso de fidelización de residentes que finalizan la formación sanitaria ahora y que tienen diez días de plazo para presentar su solicitud a cualquiera de los puestos que se ofertan, para los que la adjudicación se hará el 30 de septiembre de manera telemática a partir de las diez de la mañana.

Un proceso en el que se confía para cubrir otras 10 vacantes del HUBU. Concretamente se busca incorporar un especialista en Neurofisiología Clínica, otro en Psiquiatría, uno en Reumatología, otro más en Urología, en Traumatología y Endocrinología; así como dos en Oncología radioterápica y en Dermatología.